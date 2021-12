Śląskie: Ostrzeżenie przed silnym mrozem w całym regionie

Ostrzeżenie przed silnym mrozem, sięgającym nocami kilkunastu stopni poniżej zera, obejmuje już całe woj. śląskie. Tak silny mróz prognozowany jest do poniedziałku rana.

Jak wynika z danych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, najpierw Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie wydało w sobotę po południu ostrzeżenie dla północnej i południowej części woj. śląskiego, a potem, krótko przed północą - dla jego centralnego obszaru.

Ostrzeżenie dotyczące Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego dotyczy prognozowanej temperatury minimalnej w nocy od -15 stopni Celsjusza do -12 stopnie, lokalnie do -16 stopni, a także temperatury maksymalnej w dzień od -5 stopni do -3 stopni, przy wietrze o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Z kolei ostrzeżenie dotyczące Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego dotyczy prognozowanej temperatury minimalnej w nocy od -18 stopni Celsjusza do -16 stopni, lokalnie do -20 stopni, a także temperatury maksymalnej w dzień od -9 stopni do -6 stopni, przy podobnym wietrze.

Wydane w sobotę przed północą ostrzeżenie obejmuje Bytom, Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i Żory, a także powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski i wodzisławski.

To ostrzeżenie dotyczy temperatury minimalnej w nocy od -15 stopni do -12 stopni, lokalnie do -16 stopni Celsjusza.

Zimowe warunki przyczyniły się minionej doby do problemów komunikacyjnych na kolei w zachodniej części woj. śląskiego. W sobotę rano na szlaku Nędza - Racibórz-Marklowice pociąg PKP IC z Raciborza do Białegostoku wjechał w obniżoną sieć trakcyjną. Naprawa trwała do godz. 2. nad ranem w niedzielę. Opóźnionych zostało siedem pociągów pasażerskich i jeden towarowy - łącznie na ok. 8 godzin.