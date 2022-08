Śląskie: Ostrzeżenie przed upałami w północnej części regionu

Ostrzeżenie przed upałami wydało w sobotę dla północnej części woj. śląskiego Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie. Temperatura po południu ma sięgnąć tam 30-32 stopnie Celsjusza.

Wczesnopopołudniowe ostrzeżenie dotyczy Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego.

Jak napisało biuro prognoz IMGW, miejscami temperatura powietrza zbliża się tam do 30 stopni Celsjusza. "W kolejnych godzinach wartość 30 st. C zostanie osiągnięta lub przekroczona. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś od 30 st. C do 32 st.C" - ostrzeżono.

Wcześniej w sobotę IMGW wydał też ostrzeżenie przed burzami z gradem, obejmujące południowe i zachodnie obszary woj. śląskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla miast: Bielsko-Biała, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory oraz powiatów: bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego i żywieckiego

Od południa do północy w sobotę prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz miejscami grad, a także porywy wiatru do 100 km/h, punktowo do 110 km/h.