Śląskie: Otwarto nową siedzibę MOPS w Katowicach

W poniedziałek odbyło się otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Budynek przy ulicy Wita Stwosza 7 wcześniej kupiło i wyremontowało miasto. Pod tym samym adresem znajdować się będzie drugie już w Katowicach Centrum Organizacji Pozarządowej.

Nową siedzibę MOPS w Katowicach trzeba było odnowić i przystosować do potrzeb mieszkańców. "Musieliśmy przystosować obiekt wybudowany w okresie powojennym do obecnych standardów" - powiedział podczas otwarcia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Budynek MOPS-u został dostosowany też do osób niepełnosprawnych. Posiada specjalną windę i wygodne wejście a dla matek z dziećmi jest pokój z przewijakiem.

"Bardzo się cieszę, że mamy 5 tys. metrów kwadratowych do dyspozycji, z czego 750 jest przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Myślę tutaj o kombatantach, o organizacjach wojskowych, jest bractwo kurkowe" - dodał prezydent Krupa.

Do dyspozycji Centrum Organizacji Pozarządowych w nowym budynku będą sale konferencyjno-warsztatowe, kuchnie, kawalerki oraz przestrzenie przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, stare centrum pozarządowe przy ulicy Kopernika cały czas pozostanie do ich dyspozycji. "W sumie mamy ponad 1000 metrów kwadratowych dla organizacji pozarządowych, jest to na pewno ewenement w skali południa Polski" - zaznaczył Marcin Krupa.

W nowym budynku znajduje się także dział rodzin pieczy zastępczej - zajmujący się rodzinami zastępczymi, dział dodatków mieszkaniowych, poradnictwa i informacji ośrodek interwencji Kryzysowej.

"Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje tę najbardziej ważną, ale i wrażliwą część polityki społecznej Miasta Katowice jaką jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, który znajduje się w potrzebie" - podkreśliła na ceremonii otwarcia Anna Trepka, dyrektorka MOPS Katowice.

Na otwarciu budynku byli obecni także przedstawiciele Centrum Organizacji Pozarządowych, którzy podziękowali za możliwość korzystania z nowego budynku. "Jestem przekonana, że tutaj będzie kolejny +dobry adres+ dla mieszkańców Katowic. Organizacje Pozarządowe są zawsze równoległe do pewnych działań , które są podejmowane w mainstreamie. Zawsze jesteśmy do usług i ta współpraca nas niesamowicie cieszy" - powiedziała Sonia Rzeczkowska, prezes Stowarzyszenia MOST.

"+Dobry adres+ to 100 proc. pewności, że organizacje pozarządowe, grupy nieformalne czy mieszkańcy, którzy będą chcieli coś robić na rzecz samych siebie, na rzecz innych mieszkańców, lub po prostu Miasta Katowice, dostaną profesjonalną pomoc" - dodała prezeska.

Cała inwestycja pochłonęła około 5,5 mln zł.