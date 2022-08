Śląskie: Pierwszy w Polsce poligon strażacki powstał w Bielsku-Białej

Poligon strażacki, czyli miejsce, które umożliwia ćwiczenie wszystkich dziedzin ratownictwa, powstał w Bielsku-Białej. Strażacy z OSP w dzielnicy Stare Bielsko podali, że jest to unikatowe przedsięwzięcie w skali kraju. Zostało sfinansowane z bielskiego budżetu obywatelskiego.

"To pierwszy tego typu poligon strażacki w Polsce, składający się z trzech części - trenażera pożarniczego, ratownictwa wysokościowego i technicznego. Powstał na działce, którą otrzymaliśmy od gminy Bielsko-Biała. To 1,5 ha terenu, przez który przechodzi 8-metrowa skarpa" - powiedział prezes OSP Stare Bielsko Łukasz Czernik.

Jak powiedział, ukształtowanie działki początkowo wydawało się mankamentem, ale ostatecznie stało się atutem. Pozwala bowiem na szkolenie się w różnych warunkach terenowych.

Kilka miesięcy strażakom zajęło porządkowanie terenu, poszukiwanie partnerów, pozyskiwanie niezbędnego do ćwiczeń sprzętu i budowa infrastruktury poligonu. Udało im się sprowadzić m.in. wagonik kolejki linowej, rozbite samochody oraz dwa autobusy.

"Dzięki temu możemy tu ćwiczyć praktycznie każdą dziedzinę ratownictwa i odwzorowywać sytuacje z życia wzięte. Ostatnio mieliśmy takie założenie, że autobus odjeżdżając z przystanku, potrącił pasażera, który dobiegał spóźniony. W wyniku wypadku poszkodowany został wciągnięty pod pojazd. Nasze ćwiczenia polegały na tym, żeby w sposób bezpieczny, szybki, ale i bardzo precyzyjny, podnieść autobus, wyciągnąć poszkodowanego i udzielić mu pomocy" - wyjaśnił instruktor poligonu strażackiego Łukasz Łaciok.

Strażacy szkolą się m.in. na wypadek awarii kolei linowej.

Kadrą poligonu są profesjonaliści z dużym doświadczeniem w czynnej służbie.

Z poligonu korzystają strażacy z lokalnych jednostek. Na poligon trafiają młodzi adepci pożarnictwa. "Planów związanych z tym miejscem jest sporo. Chcemy rozbudować część dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. To dzieci, które jeszcze nie wyjeżdżają do akcji, ale chętnie przychodzą na zbiórki, biorą udział w ćwiczeniach i chcą się uczyć. Obecnie mogą korzystać z toru przeszkód, ale chcemy, żeby powstała tu również tyrolka i kolejne trasy do ćwiczeń sprawnościowych" - dodał Łaciok.

Z poligonu skorzystają także ratownicy medyczni i policjanci.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym