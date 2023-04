Śląskie: Pijany 51-latek uciekał przed policyjnym patrolem

Prawie dwa promile alkoholu w organizmie wykazało badanie trzeźwości 51-letniego kierowcy hondy, który w wielkanocny poniedziałek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w Będzinie (Śląskie). Podczas ucieczki mężczyzna chciał zepchnąć radiowóz z drogi. Został zatrzymany w Dąbrowie Górniczej po kilkunastominutowym pościgu.

Jak poinformowała PAP kom. Magdalena Szust z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w poniedziałek policjanci z będzińskiej drogówki chcieli zatrzymać hondę do rutynowej kontroli drogowej. Na widok patrolu kierowca przyspieszył i odjechał.

Policjanci rozpoczęli pościg, w trakcie którego kierowca hondy próbował zepchnąć radiowóz z drogi. Kilkanaście minut później policjanci wyprzedzili hondę w Dąbrowie Górniczej. Ścigany kierowca stracił panowanie nad swoim autem, uderzając w radiowóz oraz w nadjeżdżający z przeciwka samochód renault laguna. Jadące nim dwie osoby nie ucierpiały.

Policjanci zatrzymali 51-letniego kierowcę hondy. Badanie alkomatem wykazało prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

W poniedziałek po południu mężczyzna trzeźwiał w policyjnym areszcie. We wtorek ma usłyszeć zarzuty prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu oraz niezatrzymania się do policyjnej kontroli - grozi za to kara do pięciu lat więzienia.

Prokurator może też zakwalifikować próbę zepchnięcia radiowozu z drogi jako usiłowanie napaści na funkcjonariusza publicznego, za co grozi do 10 lat więzienia.

Po zdarzeniu policjantka z patrolu prowadzącego pościg za pijanym 51-latkiem skarżyła się na ból biodra; trafiła do szpitala na badania.

Jako pierwsze o pościgu poinformowało Radio RMF FM.