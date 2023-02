Śląskie: Pijany kierowca trafił do aresztu, już wcześniej miał zakaz prowadzenia

Sąd aresztował 34-latka, który prowadził samochód ulicami Będzina mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna miał na koncie trzy sądowe zakazy kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Jak podała we wtorek będzińska policja, funkcjonariusze drogówki na ul. Zagórnego zauważyli citroena, którego kierowca jechał niepewnie i nerwowo. Zatrzymali auto do kontroli. "Po podejściu stróżów prawa do samochodu wyczuwalna była silna woń alkoholu, która wydobywała się z kabiny pojazdu. Policjanci poddali mężczyznę badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, a wynik policyjnego alkomatu wskazał ponad 2,5 promila" - opisywała komenda.

Wkrótce okazało się, że 34-latek ma aktywne trzy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym dwa dożywotnie, wydane przez będziński sąd. Mężczyzna został zatrzymany, a po przedstawieniu zarzutów na wniosek śledczych i prokuratury Sąd Rejonowy w Będzinie wydał postanowienie o jego aresztowaniu na dwa miesiące.

Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, jednak dla 34-latka może być ona dotkliwsza, gdyż będzie odpowiadał w warunkach recydywy - zaznaczają policjanci.