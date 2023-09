Śląskie: Pijany wiózł dwójkę dzieci do szkoły

Podczas rutynowych działań gliwiccy policjanci zatrzymali nietrzeźwego ojca, który zawoził dwójkę dzieci do szkoły w gminie Gierałtowice. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie prawie 2 promile alkoholu - poinformowała w sobotę śląska policja.

Do kontroli trzeźwości 45-letniego kierowcy, przewożącego dwójkę dzieci do szkoły, doszło o godzinie 8.00 w piątek w pobliżu jednej ze szkół w gminie Gierałtowice. Podczas rutynowej kontroli funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny charakterystyczny zapach alkoholu. Okazało się, że w organizmie kierującego były prawie 2 promile alkoholu.

"Dodatkowo, po sprawdzeniu w bazie danych, okazało się, że kierujący posiada aktualny zakaz prowadzenia pojazdów. Za dwa przestępstwa - prowadzenie pod wpływem alkoholu i złamanie sądowego wyroku, mężczyzna odpowie przed sądem" - oświadczyła policja.

Do końca września policja będzie prowadziła działania informacyjno-edukacyjne "Bezpieczna droga do szkoły". "Przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych to jedno a drugie, to liczniejsze kontrole w rejonie szkół" - podkreślono.