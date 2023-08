Śląskie: Podwyższony stopień ostrzeżeń przed opadami i burzami

Stopień zagrożenia w ostrzeżeniach przed opadami i możliwymi burzami z gradem dla woj. śląskiego podwyższyło w sobotę Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMGW – PIB – z pierwszego na drugi i trzeci. Gwałtowne zjawiska mogą pojawiać się w tym regionie do niedzielnego wieczora.

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW - PIB we Wrocławiu oraz Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie wydłużyły do niedzieli termin obowiązywania ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących możliwych gwałtownych wezbrań licznych rzek w regionie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Jak wynika z komunikatów publikowanych w sobotę przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, ostrzeżenie o pierwszym stopniu zagrożenia burzami wydane dla całego woj. śląskiego zmieniono na ostrzeżenie trzeciego stopnia (najwyższego) dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz Bielska Białej oraz na ostrzeżenie drugiego stopnia dla pozostałej części regionu.

Na południu regionu do godz. 16. w niedzielę prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym w wysokości miejscami od 80 mm do 100 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy jest grad.

W pozostałej części woj. śląskiego do godz. 18. w niedzielę prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Spaść może miejscami od 50 mm do 90 mm deszczu. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy jest grad.

Obowiązujące pierwotnie do sobotniego wieczora ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia o możliwych gwałtownych wzrostach stanów wody w wielu rzekach woj. śląskiego, szczególnie na mniejszych oraz w zlewniach zurbanizowanych, z możliwymi lokalnymi przekroczeniami stanów ostrzegawczych lub punktowo alarmowych, przedłużono w ciągu dnia do niedzieli.