Śląskie: Policja bada sprawę dwukrotnego zniszczenia gniazda bociana

Policjanci z Żywca prowadzą postępowanie w sprawie zniszczenia gniazda bocianów w Łodygowicach – powiedziała PAP rzecznik żywieckiej komendy asp. szt. Mirosława Piątek. Gniazdo zostało strącone z komina dawnej fabryki dwukrotnie; ostatnio w miniony weekend.

"Policjanci z wydziału prewencji komendy powiatowej prowadzą postępowanie; jest ono w toku. W tej chwili gromadzone są materiały" - powiedziała Piątek.

Policję o zniszczeniu gniazda na dawnym kominie fabrycznym powiadomiła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach. Rzecznik tej instytucji Natalia Zapała powiedziała we wtorek PAP, że oni sami dowiedzieli się o wszystkim od mieszkańców.

"To były już dwie takie sytuacje. Na początku marca mieliśmy informacje, że gniazdo zostało zrzucone. Bociany przyleciały po zimie i odbudowały je. Mieszkańcy Łodygowic zgłaszali nam, że boją się, iż właściciel posesji może je znowu zniszczyć, by zniechęcić ptaki do powrotu. W miniony weekend, niestety, zostało ono zrzucone. W poniedziałek rano powiadomiliśmy o tym policję" - zrelacjonowała Natalia Zapała.

Rzecznik RDOŚ powiedziała, że niszczenie gniazda w okresie lęgowym, czyli od początku marca do października, jest złamanie ustawy o ochronie przyrody. To wykroczenie, za które grozi areszt lub grzywna.

Bocian biały w Polsce jest pod ścisłą ochroną gatunkową.