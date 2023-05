Śląskie: Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 7-letniej dziewczynki

Policyjne postępowania pod nadzorem prokuratury ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności śmierci 7-letniej dziewczynki w Sosnowcu – podała we wtorek policja. Do zatrzymania krążenia dziecka doszło w niedzielę późnym popołudniem. Mimo akcji ratowniczej nie udało się go uratować.

Jak przekazała PAP we wtorek rzeczniczka sosnowieckiej policji młodsza aspirant Katarzyna Cypel-Dąbrowska, do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 18. w mieszkaniu przy ul. Racławickiej w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń.

Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, a następnie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo szybkiej pomocy, dziecka nie udało się uratować. Na miejsce wezwano również policję.

Przyczyny i okoliczności śmierci dziecka ma wyjaśnić policyjne postępowanie pod nadzorem prokuratora. "Na razie nie ma jakichkolwiek informacji, by do tego zdarzenia mogła przyczynić się jakakolwiek osoba" - zaznaczyła policjantka.