Śląskie: Policja zatrzymała podejrzanego o włamania do budynków parafii

Kryminalni ze śląskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzieże z włamaniem, do których doszło na początku stycznia w probostwach parafii w Katowicach i Wodzisławiu Śląskim. Złodziej ukradł ponad 45 tys. zł. Były to głównie ofiary kolędowe.

25-latek, który został zidentyfikowany dzięki nagraniom z monitoringu, miał przy sobie sporo gotówki i środki psychotropowe. Był poszukiwany na podstawie listu gończego i ma do odbycia karę m.in. za wcześniejsze włamanie na plebanię - podała w środę komenda wojewódzka w Katowicach.

"Praca policjantów Sekcji do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach szybko doprowadziła do zatrzymania sprawcy włamań, do których doszło 8 stycznia na plebaniach parafii w Katowicach i Wodzisławiu Śląskim. Sprawca dostał się do budynków, wybijając wcześniej szyby w oknach, a jego łupem padły głównie ofiary kolędowe. Łącznie, z parafii skradziono ponad 45 tys. złotych" - poinformował zespół prasowy śląskiej policji.

Policjanci zidentyfikowali sprawcę dzięki dobrej jakości nagraniom z monitoringu. Dzięki działaniom operacyjno-rozpoznawczym ustalili, że podejrzany przebywa w jednym z podwarszawskich hoteli. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego i nakazu doprowadzenia w celu odbycia kary 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, m.in. za włamanie na plebanię na terenie woj. podkarpackiego. Zatrzymany miał przy sobie prawie 7 tys. zł. oraz 1 tys. euro, a także środki psychotropowe. Policjanci podejrzewają, że mógł on brać udział w podobnych przestępstwach na terenie całego kraju. Niewykluczone, że wkrótce lista zarzutów się poszerzy.