Śląskie: Policja zlikwidowała 55 nielegalnych kasyn, w których było prawie 200 automatów

55 nielegalnych kasyn, w których było łącznie 195 automatów do gier hazardowych zlikwidowali śląscy policjanci, zajmujący się przestępczością gospodarczą. Zatrzymali 19 członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się tym procederem.

"Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych na automatach" - podał w piątek zespół prasowy śląskiej policji.

Zatrzymani to zarówno pracownicy nielegalnych punktów hazardowych, jak i tzw. operatorzy, nadzorujący i koordynujący działalność takich kasyn. Czterech podejrzanych na wniosek prokuratora zostało aresztowanych przez sąd na trzy miesiące. Poza automatami do gier podczas przeszukań mundurowi przejęli także ok. 110 tys. zł pochodzące z przestępczego procederu. Zabezpieczona przez policjantów gotówka będzie podlegać przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej w kwietniu 2017 roku ustawy o grach hazardowych za posiadanie nielegalnych automatów grożą surowe kary pieniężne, sięgające nawet 100 tys. zł od jednego automatu. Dodatkowo za urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji bądź zezwolenia grozi odpowiedzialność karna - wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności do lat 3, albo obie kary łącznie. Odpowiedzialności finansowej i karnej podlega zarówno urządzający nielegalne gry hazardowe, jak i właściciel lokalu, w którym taki proceder się odbywa.