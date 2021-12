Śląskie: Policjanci z Cieszyna uratowali mężczyznę po czeskiej stronie

Policjanci z Cieszyna podczas patrolu nad rzeką Olzą zauważyli, jak spacerujący po czeskiej stronie granicy mężczyzna wpadł do wody. Natychmiast podjęli interwencję po drugiej stronie granicy. Dzięki nim 72-latek został uratowany – podała cieszyńska policja.

Rzecznik cieszyńskich policjantów st. asp. Krzysztof Pawlik poinformował, że do niecodziennej sytuacji doszło w sobotę. Mundurowi patrolowali rejon alei Jana Łyska, która przebiega wzdłuż granicznej rzeki Olzy. "W pewnym momencie zauważyli mężczyznę, który po drugiej stronie granicy wpadł cały do rzeki. W związku z nagłym charakterem zdarzenia i bardzo niską temperaturą natychmiast podjęli interwencję po czeskiej stronie granicy" - powiedział.

Później okazało się, że 72-latek spacerował z psem brzegiem rzeki i pośliznął się.

Funkcjonariusze poinformowali o zdarzeniu dyżurnego, który zawiadomił o interwencji czeskie służby. "Sytuacja była o tyle poważne, że mężczyzna nie dość, że wpadł cały do rzeki, to temperatura wody i powietrza była bardzo niska, co mogło doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu i zagrożenia życia. Policjanci wyciągnęli 72-latka i udzielili mu pomocy: okryli kocem i zabrali do radiowozu, żeby się ogrzał" - wskazał Krzysztof Pawlik.

Czeskie służby ratunkowe, zaalarmowane przez polską policję, szybko pojawiły się na miejscu i zajęły wyziębionym mężczyzną. Jego psem zaopiekowali się mundurowi z Czeskiego Cieszyna.

Krzysztof Pawlik powiedział, że mężczyzna może mówić o dużym szczęściu, bo z uwagi na ukształtowanie terenu nabrzeża, nie był w ogóle widoczny od czeskiej strony.