Śląskie: Policjanci z Częstochowy zatrzymali 56-latka ściganego listem gończym za gwałt

Policjanci z Częstochowy zatrzymali 56-latka poszukiwanego listem gończym za gwałt. Mężczyzna od ośmiu miesięcy ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz kolejne sześć i pół roku spędzi w więzieniu.

Jak podała w środę częstochowska komenda, operacyjni z Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji w Częstochowie od dłuższego czasu prowadzili czynności w sprawie poszukiwanego listem gończym 56-latka. Mężczyzna poszukiwany za zgwałcenie ukrywał się przed organami ścigania od lipca 2021 roku, a od listopada 2021 roku wpisany był na listę poszukiwanych przestępców seksualnych.

"Kryminalni z jedynki wnikliwie analizowali zebrane informacje, co pozwoliło ustalić miejsce, gdzie ukrywa się poszukiwany" - poinformowali policjanci. "Kilka dni temu mężczyzna został zatrzymany w jednym z mieszkań w Częstochowie i trafił do aresztu". 56-latek ma do odbycia karę sześciu i pół roku pozbawienia wolności.