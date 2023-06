Śląskie: Policjanci zatrzymali 36-latka ściganego ENA; poszukiwał go niemiecki wymiar sprawiedliwości

Policjanci ze Świętochłowic (Śląskie) zatrzymali 36-latka poszukiwanego przez niemiecki wymiar sprawiedliwości Europejskim Nakazem Aresztowania za oszustwa, których dopuścił się w tym kraju. Wkrótce polski sąd zdecyduje, czy zostanie wydany stronie niemieckiej.

Kryminalni zatrzymali 36-latka na jednej z ulic w centrum Świętochłowic - przekazała w poniedziałek tamtejsza komenda. "Na 36-latku ciążą zarzuty karne za oszustwa, których się dopuścił. Mężczyzna ścigany był przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. 36- latek trafił do aresztu do czasu podjęcia przez sąd decyzji co do ekstradycji" - dodała policja.

Europejski Nakaz Aresztowania wydawany jest w następstwie przeprowadzonego transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w wyniku którego dochodzi do przekazania podejrzanych lub oskarżonych w związku ze ściganiem przestępstw lub wykonania wyroku pozbawienia wolności bądź zastosowania środka zabezpieczającego. Europejski Nakaz Aresztowania, wydany przez organy sądowe jednego z państw członkowskich, jest ważny na terenie Unii Europejskiej.