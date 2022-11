Śląskie: Policjantka, która uratowała trzylatka odebrała dyplom komendanta głównego PSP

Sierż. sztab. Agata Haluch–Willmann - policjantka z komisariatu w Jasienicy, która kilka dni temu uratowała życie 3-latkowi w Wieszczętach (Śląskie) odebrała w środę dyplom komendanta głównego PSP.

Trzyletni Franek wpadł do studzienki rewizyjnej, był zanurzony po szyję w wodzie. Policjantka została opuszczona na uprzęży wąskim otworem, głową w dół, by uwolnić uwięzione dziecko.

Policjantka mówiła w środę w rozmowie z dziennikarzami, że akcja była dla niej bardzo trudna, musiała przełamać swój strach. "W środku wiele emocji i gdzieś tam z tyłu głowy myśli, co się może wydarzyć, bo też mam dzieci. Brałam pod uwagę, że może się coś złego stać" - wspominała i zaznaczyła, że teraz bardzo cieszy się, że wszystko skończyło się dobrze.

To policjantka sama zaproponowała, że wejdzie do środka, ta myśl pojawiła się zanim jeszcze na miejsce przyjechali strażacy. "Tak się złożyło, że ja mogłam tam wejść i się zmieściłam (...) To była najlepsza decyzja w tym momencie, najszybsza" - zaznaczyła.

Po wyciągnięciu dziecka usłyszała od strażaków miłe słowa, przytulali ją i gratulowali świetnej roboty. Przyznała, że przed środową uroczystością trochę się stresowała, ale wyróżnienie jej przez strażaków uważa za niezwykle miłe. Ma kontakt z ocalonym chłopcem i jego mamą. Chłopczyk pytał czy "ciocia przyjedzie" - mówiła.

Komendant wojewódzki PSP w Katowicach nadbryg. Jacek Kleszczewski, który wręczył wyróżnienie Agacie Haluch-Willmann w towarzystwie jej przełożonych ze śląskiego garnizonu powiedział, że akcja sprzed kilku dni pokazuje, jak ważna jest współpraca służb i obywatelska postawa. "Pewnie pani sierżant sztabowa w tamtym momencie w ogóle nie myślała, że spłynie na nią tyle zaszczytów, tyle nagród, bo to jest skromna osoba" - dodał. Podkreślił, że policjantka wykazała się dużym poświęceniem i odwagą, aby uratować dziecko.

Do wypadku doszło 2 listopada na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach. Trzyletni Franek wpadł do studzienki prowadzącej do separatora nieczystości odprowadzanych z kuchni przy szkole i utknął prawie trzy metry w głąb przepustu. Chłopiec był przytomny, ale bardzo wystraszony, płakał; mimo że reagował na polecenia, nie miał siły, aby samodzielnie podciągnąć się na linie.

Sytuacja stawała się coraz groźniejsza, liczył się czas. Przepust miał niewiele ponad 30 centymetrów średnicy i żaden strażak nie był w stanie dostać się do środka, by wyciągnąć chłopca. Będąca na miejscu policjantka z Jasienicy podjęła decyzję o tym, że sama wejdzie w głąb rury, aby uwolnić dziecko. Żeby się zmieścić, musiała zdjąć część umundurowania oraz wyposażenia. Strażacy zabezpieczyli funkcjonariuszkę w uprząż alpinistyczną i spuścili ją na linie głową w dół.

Policjantka zdołała wyciągnąć dziecko z pułapki, dzięki czemu przekazano je zespołowi ratownictwa medycznego w dobrym stanie, bez żadnych widocznych obrażeń. Strażacy podkreślają, że odważna decyzja i szybko podjęta akcja ratownicza przez policjantkę przyczyniła się do szczęśliwego zakończenia akcji ratowniczej.

Wręczenie dyplomu policjantce odbyło się podczas uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości w roku 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej w katowickiej komendzie wojewódzkiej PSP. Podczas uroczystości wręczone zostały także odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczony został marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski oraz zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz Krzemiński.