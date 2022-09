Śląskie: Policyjni "łowcy głów" zatrzymali poszukiwanego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą

Śląscy policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych, zwani "łowcami głów", zatrzymali 41-latka, ściganego listem gończym za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczej, zajmującą się nielegalnym hazardem.

Mężczyzna ukrywał się od ponad roku, co chwila zmieniając miejsce pobytu. Policjanci znaleźli go w jednym z domów w miejscowości Kochanowice, ukrył się w schowku na pościel - przekazał we wtorek zespół prasowy śląskiej policji.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach zajmują się ściganiem sprawców najgroźniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym i terrorystycznym, często popełnianych z użyciem broni. Specjalizują się w poszukiwaniach m.in. podejrzanych o zabójstwa czy udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Działają na terenie całego kraju i współdziałają z policjami zagranicznymi.

41-latek miał założyć i kierować zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym hazardem. Jesienią 2021 roku Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wydał za mężczyzną list gończy. Pod koniec sierpnia śląscy "łowcy głów" pojechali do powiatu lublinieckiego, gdzie według wcześniejszych ustaleń w jednej ze wsi miał ukrywać się poszukiwany.

"Kiedy policjanci zapukali do drzwi domu, żona przekazała im, że nie ma z mężem kontaktu od dłuższego czasu i według jej wiedzy prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Śledczy byli jednak przekonani, że poszukiwany mężczyzna znajduje się w środku budynku. Po jego przeszukaniu okazało się, że 41-latek schował się w łóżku, w schowku na pościel" - opisują śląscy policjanci.

Zatrzymanemu grozi do 10 lat więzienia.

