Śląskie: Ponad 10 tys. odbiorców bez prądu; wzrasta poziom wód w rzekach

Przerwy w dostawach energii elektrycznej i wzrost poziomu wody w rzekach – to efekty intensywnych opadów śniegu w woj. śląskim. Jak wynika z informacji służb kryzysowych wojewody, w sobotę rano prądu nie miało w regionie ponad 10 tys. odbiorców.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi minionej doby straż pożarna interweniowała blisko 80 razy. Nieco poprawiły się natomiast warunki na drogach - policjanci informują o znacznie mniejszej niż jeszcze w piątek liczbie kolizji.

Jak podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), rano dostaw energii elektrycznej pozbawionych było ponad 10 tys. odbiorców - najwięcej w Rybniku, Pszczynie, Wiśle, Brennej i Wodzisławiu Śląskim. Według energetyków, większość awarii ma być usunięta jeszcze rano.

Po intensywnych opadach rośnie poziom wód w rzekach. Stan alarmowy został przekroczony na rzece Brynicy w Brynicy, a ostrzegawcze - na Pszczynce w Mizerowie-Bojkach, Gostyni w Bojszowach i Przemszy na stacji Piwoń.

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi minionej doby straż pożarna interweniowała blisko 80 razy. Najwięcej wyjazdów było związanych z silnym wiatrem i przyborami wód - wynika z informacji WCZK.

Dyżury Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach powiedział PAP, że w sobotę rano policja nie miała informacji o poważniejszych utrudnieniach na drogach regionu. Od północy do 7.30 mundurowi odnotowali nieco ponad 20 kolizji. Przez cały piątek, gdy w regionie doszło do intensywnych opadów śniegu, w woj. śląskim doszło do siedmiu wypadków i 342 kolizji.