Śląskie: Ponad 110 interwencji strażaków po opadach w regionie

Ponad 110 razy interweniowali do niedzielnego popołudnia strażacy z woj. śląskiego w związku z burzami i opadami przechodzącymi nad regionem. Najwięcej działań – przede wszystkim pompowań wody i usuwania konarów – odnotowano w Zagłębiu Dąbrowskim i w rejonie Częstochowy.

Jak poinformowała w niedzielę rzeczniczka śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiowska, od godz. 7.30 do godz. 14. strażacy w tym regionie interweniowali 113 razy.

"Najwięcej interwencji odnotowano w Sosnowcu, powiecie będzińskim i częstochowskim" - zaznaczyła Gołębiowska.

Jak wynika z komunikatów publikowanych w niedzielę przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), tego dnia w całym regionie obowiązywały ostrzeżenia o drugim stopniu zagrożenia burzami (w sobotę dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz Bielska Białej wydano ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia).

Na południu woj. śląskiego do godz. 16. w niedzielę prognozowano opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym w wysokości miejscami od 80 mm do 100 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.

W pozostałej części woj. śląskiego do godz. 18. w niedzielę prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Spaść może miejscami od 50 mm do 90 mm deszczu. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy jest grad.

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW - PIB we Wrocławiu oraz Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie podtrzymywały w niedzielę obowiązywanie ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia dotyczących możliwych wezbrań licznych rzek w regionie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Dzień wcześniej w regionie też padało, jednak według WCZK w związku z wydanymi ostrzeżeniami nie odnotowano "nadmiarowej ilości zdarzeń" związanych z warunkami atmosferycznymi - PSP interweniowała łącznie 24 razy. W sobotę na wodowskazach w woj. śląskim woda nie przekroczyła stanów ostrzegawczych.