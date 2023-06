Śląskie: Ponad 150 interwencji strażaków po intensynych opadach; ostrzeżenia przed kolejnymi burzami

Ponad 150 razy interweniowali minionej doby strażacy w woj. śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami – wynika z informacji służb kryzysowych wojewody śląskiego. Także w sobotę w regionie prognozowane są burze.

Według informacji przekazanej w sobotę rano przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi straż pożarna na terenie województwa śląskiego interweniowała 153 razy. Najwięcej pracy strażacy mieli na terenie powiatów: tarnogórskiego, mikołowskiego i raciborskiego oraz w Katowicacch i Sosnowcu.

Działania strażaków polegały na pompowaniu wody z dróg i posesji, a także usuwaniu połamanych drzew i konarów oraz udrażnianiu studzienek kanalizacyjnych - przekazał PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. W piątek po południu intensywne opady deszczu utrudniły życie kierowcom. W wielu miejscach na drogach powstały zalewiska, w niektórych miejscach uniemożliwiając przejazd.

W sobotę rano IMGW wydał kolejne ostrzeżenia przed burzami z gradem dla całego regionu - II stopnia dla południowej i I stopnia dla pozostałej części województwa. Obowiązują one od 10 do 20. W powiatach: bielskim, cieszyńskim i żywieckim prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad. W pozostałej części regionu meteorolodzy ostrzegają przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h i również miejscami grad.