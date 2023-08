Śląskie: Ponad 170 interwencji strażaków po opadach w regionie

Ponad 170 razy interweniowali strażacy z woj. śląskiego w związku z burzami i opadami przechodzącymi od niedzieli nad regionem. Najwięcej działań – przede wszystkim pompowań wody i usuwania powalonych drzew – odnotowano w rejonie Częstochowy i w Zagłębiu Dąbrowskim.

Jak poinformowała w poniedziałek rano rzeczniczka śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiowska, w związku z frontem burzowym i opadami deszczu, które od niedzieli przechodziły nad regionem, tamtejsi strażacy interweniowali 177 razy.

"Najwięcej interwencji prowadzono w powiecie częstochowskim, mieście Częstochowa, mieście Sosnowcu i w powiecie będzińskim" - zaznaczyła Gołębiowska.

Jak wynika z komunikatów publikowanych w poniedziałek przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), tego dnia w południowej części regionu prognozowano do godz. 21. burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwy jest grad.

W niedzielę w całym regionie obowiązywały ostrzeżenia o drugim stopniu zagrożenia burzami (w sobotę dla powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz Bielska Białej wydano ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia).

Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu Biura Prognoz Hydrologicznych IMGW - PIB we Wrocławiu oraz Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzegały w niedzielę i poniedziałek przed wezbraniami licznych rzek w regionie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. Ostrzeżenia dotyczyły m.in. Odry oraz Pszczynki.