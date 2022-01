Śląskie: Ponad sto interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem

Ponad sto razy interweniowali minionej nocy śląscy strażacy, usuwając szkody wyrządzone w regionie przez silny wiatr. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powalonych drzew i złamanych przez wichurę konarów. Uszkodzonych zostało kilka dachów, bez prądu było ok. 9,2 tys. gospodarstw – podały służby kryzysowe.

Najczęściej strażacy interweniowali w powiatach gliwickim (15 zgłoszeń) i częstochowskim (12), a także w Katowicach (10). M.in. usuwano z dróg złamane gałęzie drzew.

W kilku przypadkach wiatr w niewielkim stopniu uszkodził poszycia dachów budynków mieszkalnych. Tak było w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej, w Siemianowicach Śląskich przy ul. Kościuszki, a także w miejscowości Marianka Rędzińska w powiecie częstochowskim.

Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, wichury spowodowały w woj. śląskim nocne przerwy w dostawach prądu do niespełna 9,2 tys. odbiorców. Energetycy stopniowo przywracają dostawy energii, zapewniając, iż w niedzielę do 9.30 wszyscy odbiorcy powinni już mieć zasilanie.

W szczytowym momencie w regionie bez zasilania było 151 stacji energetycznych - najwięcej w Sosnowcu (22 stacje, blisko 2 tys. gospodarstw bez prądu), gminie Rudziniec (19 stacji, 1 tys. odbiorców), Lędzinach (16 stacji, 875 odbiorców) i Tychach (15 stacji, niespełna 1,5 tys. odbiorców).

Spowodowanych wichurą przerw w dostawach energii doświadczyli mieszkańcy całego regionu, od południa (Węgierska Górka, Radziechowy-Wieprz), poprzez centralną część województwa (Lędziny, Bieruń, Mysłowice, Tychy, Sosnowiec, Toszek, Krupski Młyn, Rudziniec, Dąbrowa Górnicza), po północ regionu (Zawiercie, Szczekociny, Koniecpol, Kłomnice, Kłobuck, Kruszyna, Mstów, Wręczyca Wielka, Krzepice, Miedźno, Opatów).

Od sobotniego wieczora do godziny 21. w niedzielę w woj. śląskim obowiązuje wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozy wskazują, iż wiatr z zachodu i północnego zachodu może osiągać prędkość od 40 do 55 kilometrów na godzinę, a w porywach nawet do 100 km/h. Lokalnie mogą wystąpić burze. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów woj. śląskiego.

Drugi stopień zagrożenia dotyczy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.