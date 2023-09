Śląskie: Poseł Zdzisław Wolski liderem listy Nowej Lewicy w okręgu nr 28

Poseł Zdzisław Wolski jest liderem komitetu Nowej Lewicy w wyborach do Sejmu w okręgu nr 28 (częstochowskim). Na liście są także m.in. samorządowcy, działacze społeczni i nauczyciele. Zapowiadają walkę o świeckie państwo, poprawę dostępu do opieki zdrowotnej, lepszą edukację i o prawa kobiet.

Kandydatów Nowej Lewicy zaprezentowano w piątek na pl. Biegańskiego w Częstochowie. Okręg wyborczy nr 28, w którym wybieranych jest siedmiu posłów, obejmuje obszar Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

Lider listy, poseł Wolski, jest częstochowskim lekarzem i przedsiębiorcą. Jak podkreślano na konferencji, należy do najbardziej aktywnych posłów obecnej kadencji - wiele razy zabierał głos z mównicy sejmowej, jest autorem wielu interpelacji i projektów poselskich.

Poseł podkreślił, że opozycja walczy m.in o świeckość państwa - rozdział państwa od Kościoła, jak zaznaczył - z poszanowaniem religii i praw ludzi wierzących, a także o dostęp do darmowej opieki zdrowotnej i prawa człowieka, szczególnie kobiet. Poseł przypomniał, że samorząd Częstochowy był pionierem w dofinansowaniu procedur in vitro.

"Oby władzę w kraju przejęła dzisiejsza opozycja - to jest w interesie Polek i Polaków - ale i żeby w Częstochowie dalej rządziła lewica i prezydent (Krzysztof) Matyjaszczyk, bo jest to wtedy gwarancją, że nie nastąpi wielki regres tego miasta pod wieloma względami" - mówił Wolski.

Z drugiego miejsca na liście wystartuje Zbigniew Niesmaczny - od ponad dwóch dekad przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, z trzeciego - radny powiatu myszkowskiego Rafał Kępski, z czwartego - Ewelina Kotkowska, wieloletnia wicedyrektorka Powiatu Urzędu Pracy, obecnie miejska radna.

Piątą pozycję na liście ma inna częstochowska radna Małgorzata Iżyńska, znana ze społecznej działalności na rzecz zwierząt, a także jako autorka tekstów piosenek - m.in. dla Anny Wyszkoni, Muńka Staszczyka i Marka Jackowskiego. Z szóstej pozycji wystartuje nauczycielka z wieloletnim stażem Edyta Książek, z siódmej działaczka społeczna Jolanta Tromczyńska, a z ósmej były starosta kłobucki Krzysztof Nowak.

Dziewiąte miejsce na liście przypadło Ewie Lewandowskiej, która także jest częstochowską radną, dziesiąte Eugeniuszowi Minichowi, który jest działaczem społeczno-politycznym i instruktorem ZHP. Z jedenastego miejsca wystartuje radna Jolanta Urbańska, która jest także nauczycielką akademicka, organizatorką wielu wydarzeń , m.in. w obronie praw kobiet, a także inicjatorka delegalizacji ONR. Kolejne miejsce na liście zajmują wieloletni pracownik Poczty Polskiej i działacz PPS Marek Marcola, politolożka i działaczka związkowa Emilia Skrzypczyńska. Listę zamyka radny śląskiego sejmiku Mariusz Ogończyk

W konferencji brał udział także senator Wojciech Konieczny - kandydat do Senatu w ramach paktu senackiego. Jak mówił, kandydaci Lewicy walczą o to, by "demokracja, praworządność, sprawiedliwość, wreszcie w Polsce rzeczywiście mogły zatriumfować". Jak ocenił, Lewica ma w Częstochowie do wypełnienie swoją rolę. "My tutaj zabezpieczamy mieszkańców przed PiS-em i robimy to od wielu lat bardzo skutecznie (…) Wszyscy wiemy, że rządu naprawdę prawa i sprawiedliwości, rządy demokracji są niezbędne, w Częstochowie i w całym państwie " - oświadczył.

