Śląskie: Pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych i biznesmen odpowiedzą za ustawanie przetargów

Do sądu trafił wniosek o skazanie dwóch pracowników jednego ze śląskich Zarządów Dróg Powiatowych, którzy weszli w porozumienie z przedsiębiorcą, umożliwiając mu wygranie dwóch przetargów na wykonanie nawierzchni jezdni. Także on stanie przed sądem. Łączna wartość obu zamówień to 6,5 mln zł.

Zamknięte właśnie śledztwo dotyczące nieprawidłowości przy przetargach prowadzili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach.

"Śledczy ustalili, że za ustawianie w 2020 r. dwóch przetargów o łącznej wartości prawie 6,5 mln złotych odpowiadali dwaj ówcześni funkcjonariusze publiczni jednego z Zarządu Dróg Powiatowych na terenie Śląska oraz przedstawiciel jednego ze śląskich podmiotów gospodarczych. Podejrzani przyznali się do winy, a do sądu trafił wniosek o ich skazanie" - podał w czwartek zespół prasowy śląskiej policji.

Na trop przestępstwa śledczy wpadli w 2021 r. Okazało się, że pracownicy ZDP podczas ogłaszania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni drogi powiatowej weszli w porozumienie z jednym ze śląskich przedsiębiorców zajmującym się realizacją takich inwestycji. "Oskarżeni ujawnili mu pozyskane w związku z wykonywaniem czynności służbowych informacje o treści ofert składanych przez pozostałych oferentów, umożliwiając mu tym samym złożenie najkorzystniejszej oferty" - podała policja.

Pracownicy ZDP doprowadzili w taki sposób do wybrania i zatwierdzenia popieranej przez siebie oferty przez dyrektora Zarządu. Poświadczyli też nieprawdę, zatwierdzając ze wsteczną datą sporządzony protokół z postępowania przetargowego.

"Pracujący nad sprawą śledczy zebrali ponadto materiał dowodowy potwierdzający, że te same osoby, działając w identyczny sposób, we wcześniejszym okresie doprowadziły do wygrania przez tego samego przedsiębiorcę jeszcze jednego przetargu, również na wykonanie nawierzchni jezdni innej z dróg powiatowych. Przetargi o łącznej wartości prawie 6,5 mln zł przeprowadzono w 2020 roku" - dodała policja.

W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach podejrzani usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawniań i poświadczenia nieprawdy w dokumencie, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze sobą i poręczenia majątkowego, zabezpieczył też ich majątek na kwotę 25 tys. zł.

W skierowanym do sądu wniosku o ukaranie prokurator wystąpił o orzeczenie uzgodnionej z podejrzanymi kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz orzeczenie zakazu zajmowania przez nich w administracji publicznej stanowisk kierowniczych i związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Natomiast przedsiębiorca, który w nieuczciwy sposób wygrał przetargi na wykonanie nawierzchni drogowej, usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, również on się przyznał. Do sądu trafił prokuratorski wniosek o skazanie go na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i grzywny w wysokości 50 tys. zł.