Śląskie: Prawie 100 osób oszukanych przez oferującego pożyczki mieszkańca Orzesza

Prawie sto osób padło ofiarą 28-latka z Orzesza w powiecie mikołowskim (Śląskie). Przez blisko trzy lata oszukiwał on ludzi, oferując im szybkie pożyczki. Chcąc otrzymać pieniądze, niedoszli pożyczkobiorcy najpierw musieli wykonać przelew na wskazane konto.

Do sądu trafił akt oskarżenia, w którym wymieniono 98 pokrzywdzonych - podała w środę mikołowska policja. Dochodzenie prowadzili mundurowi zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

"Materiał dowodowy z dziewięciu tomów akt wskazuje, że mężczyzna od jesieni 2019 r. do grudnia 2022 r. wyłudzał drobne sumy od osób z całej Polski. Założył liczne konta bankowe i zamieszczał w sieci ogłoszenia o udzielanych pożyczkach. Potencjalny klient musiał jednak najpierw wpłacić np. 40 zł, aby w ogóle można było rozmawiać o pożyczce" - opisywali policjanci.

Oszust został zatrzymany po tym, jak jedna z pokrzywdzonych osób zorientowała się, że może mieć do czynienia z przestępstwem i skontaktowała się z bankiem, by ten zablokował wykonany przez nią przelew. Pierwsze zarzuty w tej sprawie orzeszanin usłyszał we wrześniu 2022 r. 28-latkowi grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.