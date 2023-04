Śląskie: Prezes mikołowskiej firmy odpowie za wyłudzenie 3,6 mln zł

Za wyłudzenie od kontrahentów 3,6 mln zł odpowie przed sądem prezes firmy usługowo-budowlanej z Mikołowa (Śląskie), który mimo fatalnej kondycji spółki nie ogłosił upadłości i nadal zawierał transakcje z klientami. Usłyszał blisko 100 zarzutów

Jak podała we wtorek mikołowska policja, do wykrycia i przerwania procederu doprowadzili tamtejsi mundurowi z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą, którzy zajmowali się tą sprawą od ponad roku. Na trop działalności firmy policjanci trafili w wyniku pracy operacyjnej. Od grudnia 2021 r. przez kilkanaście miesięcy wnikliwie analizowali dokumenty i przesłuchiwali świadków. Miejscowa prokuratura wszczęła śledztwo.

"Jak wynika z akt sprawy, spółka prowadziła działalność gospodarczą, usługowo-budowlaną, od 2000 roku i początkowo prosperowała bardzo dobrze. Problemy zaczęły pojawiać się 14 lat później. Już wtedy, zgodnie z prawem spółek handlowych, powinien być złożony wniosek o upadłość. Prezes firmy zrobił to dwa lata później i, jak się okazało, zdecydowanie za późno. Pasywa firmy były już na tyle duże, że sąd odrzucił wniosek. Mimo to spółka nadal zawierała umowy i swobodnie działała w obrocie gospodarczym, dokonując kolejnych transakcji z niczego nieświadomymi klientami" - opisywali policjanci.

Pod koniec marca br. 69-letni prezes spółki usłyszał zarzut niezgłoszenia upadłości firmy i aż 97 zarzutów oszustwa. Wartość wyłudzonych środków to ponad 3,6 mln zł. Na poczet przyszłej kary oraz spłacenia powstałych w firmie długów, policjanci zabezpieczyli 90 tys. zł majątku dłużnika. Akt oskarżenia wpłynął już do sądu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.