Śląskie: Proces w sprawie katastrofy w Szczyrku – finał jesienią

Finał procesu w sprawie wybuchu gazu i zawalenia domu w Szczyrku, w wyniku czego zginęło osiem osób, nastąpi najprawdopodobniej jesienią – odpowiedział na pytanie PAP sędzia Jarosław Sablik, rzecznik bielskiego sądu okręgowego, gdzie toczy się proces.

"Koniec procesu nastąpi najprawdopodobniej jesienią bieżącego roku" - oznajmił sędzia Sablik.

Proces ruszył 31 sierpnia 2021 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób, w tym trzy, które bezpośrednio odpowiadają za wybuch.

Do tragedii doszło 4 grudnia 2019 r. Wybuch gazu zniszczył całkowicie trzykondygnacyjny dom. Ratownicy znaleźli w gruzach ciała ośmiu ofiar, w tym czworga dzieci. Do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu, który znajdował się pod ulicą. Wykonywano go, by doprowadzić energię do nowej inwestycji deweloperskiej.

Bielska prokuratura okręgowa oskarżyła o bezpośrednie doprowadzenie do katastrofy trzech mężczyzn: szefa firmy, która zleciła wykonanie przewiertu, oraz dwóch pracowników, którzy go wykonali. Grozi im 12 lat więzienia. Na pozostałych ciążą zarzuty nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, nieumyślnego doprowadzenia do katastrofy i podżegania do składania fałszywych zeznań świadków. Grozi im 8 lat więzienia.

Śledczy w akcie oskarżenia wskazują m.in., że przekop pod linię energetyczną wykonywany został metodą przewiertu, co było niezgodnie z projektem i ustaleniami. Miał być realizowany poprzez wykop otwarty. Ich zdaniem, oskarżeni realizowali prace, choć nie mieli pewności, w którym miejscu przebiegał gazociąg. Nie zaprzestali ich pomimo, iż wcześniej uszkodzili wodociąg. Wskazywało to, że w ziemi znajdują się instalacje, których przebieg nie jest dokładnie naniesiony na mapy.