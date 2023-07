Śląskie: Przed końcem wakacji finał sprawy próby zabójstwa mężczyzny w Wiśle

Przed końcem wakacji śledczy z Cieszyna zamierzają zamknąć sprawę usiłowania zabójstwa mężczyzny w Wiśle. Cieszyński prokurator rejonowy Andrzej Hołdys powiedział PAP, że przeprowadzona została obserwacja psychiatryczna podejrzanego. Śledczy czekają na opinię.

"Zakończona została już obserwacja psychiatryczna podejrzanego. Czekamy na opinię biegłych. Może do nas nadejść za dwa-trzy tygodnie. Sprawa zmierza ku końcowi. (...) Chcemy, by się to stało jeszcze w wakacje. W jaki sposób? To będzie zależało od opinii biegłych, która do nas dotrze" - powiedział PAP cieszyński prokurator rejonowy Andrzej Hołdys.

Prokurator dodał, że opinia to jedyna rzecz, na którą w tej sprawie oczekują jeszcze śledczy.

Do pobicia doszło pod koniec marca ubiegłego roku w Wiśle. Napastnik zaatakował sąsiada i powalił go na ziemię. Ten zdążył krzyknąć, by wezwać pomoc. Agresor ugodził leżącego parokrotnie kamieniem w twarz. Pokrzywdzony stracił przytomność. Wówczas nadeszła pomoc. Sprawca odszedł, ale po chwili - gdy świadkowie ratowali ofiarę - wrócił z siekierą w ręku i uderzył nią rannego w głowę. Zaraz potem wsiadł do samochodu i odjechał. Poszkodowany w ciężkim stanie trafił do szpitala. Lekarzom udało się uratować jego życie.

Napastnik jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez czeską policję. Na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, w którym cieszyńscy prokuratorzy zawarli zarzut usiłowania zabójstwa, czeski sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Później tamtejsze sądy dwóch instancji rozpatrywały wniosek o deportację. Przychyliły się do niego. Podejrzany został wydany Polsce, gdzie z ust prokuratora usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Trafił do aresztu, w którym przebywa do teraz.

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.

Zaatakowany jest znanym w Wiśle społecznikiem, pracownikiem samorządowym i byłym radnym w kurorcie.