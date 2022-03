Śląskie: Przybywa coraz więcej uchodźców bez rodziny czy przyjaciół w Polsce

Do woj. śląskiego przybywa coraz więcej uchodźców niemających w Polsce rodziny czy przyjaciół – oceniają służby. Dlatego rozwijana jest baza noclegowa, m.in. w remizach ochotniczych straży pożarnych.

"Coraz więcej uchodźców dociera do woj. śląskiego, choć ostatniej doby Straż Graniczna zanotowała akurat pięcioprocentowy spadek. Obserwujemy jednak, że jest wśród nich coraz więcej osób, które nie mają się gdzie podziać, na które nie czekają w Polsce rodziny czy przyjaciele" - powiedziała we wtorek PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Dlatego organizowane są kolejne punkty recepcyjne służące jako krótkotrwała baza noclegowa.

"Takie punkty powstają np. remizach ochotniczych straży pożarnych w mniejszych miejscowościach. Mamy sygnały, że uchodźcy są tam bardzo ciepło przyjmowani, że w pomoc angażuje się cała lokalna społeczność, więc jest trochę inaczej niż w dużych miastach" - relacjonuje Alina Kucharzewska.

Zapełnia się m.in. punkt w Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Jest tam 270 łóżek, a we wtorek przebywało tam 150 uchodźców. Nowy punkt uruchomiono też w ostatnich dniach w hali Pszczelnik w Siemianowicach Śląskich. Według Aliny Kucharzewskiej sprawnie działa też system pomocy na dworcu PKP w Katowicach. Do tamtejszego punktu medycznego skierowano ostatnio kobietę, która źle się czuła. Test wykazał, że była zakażona koronawirusem. Wraz z towarzyszką podróży trafiły do izolatorium w Myszkowie.

Od piątku 18 marca w punkcie szczepień prowadzonym przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach przy ulicy Kościuszki 29 rusza program szczepień przeciw COVID-19 dla obywateli Ukrainy.

"Będzie nas wspierać osoba mówiąca po ukraińsku, nieustannie poszukujemy kolejnych chętnych do pomocy w zapewnieniu jak najlepszej komunikacji z pacjentami. Mamy ogromne doświadczenie - za nami blisko 225 tys. wykonanych procedur szczepień, stanęliśmy właśnie w obliczu kolejnego wyzwania" - powiedział we wtorek prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Przemysław Gliklich.

Punkt będzie dostępny dla obywateli Ukrainy w każdy piątek od 10.00 do 18.00 i w soboty od 10.00 do 14.00. Jeśli zainteresowanie szczepieniami będzie duże - punkt będzie otwierany również w pozostałe dni. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia szczepienia dla osób z Ukrainy powinny być realizowane szczepionkami dostępnymi w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19, zgodnie ze wskazaniami i z realizowanym w Polsce schematem postępowania.

"Motywujemy do tego, aby się zaszczepić, bierzemy pod uwagę fakt, że poziom wyszczepienia przeciw COVID-19 w Ukrainie jest niższy niż w naszym kraju" - dodał prezes Przemysław Gliklich.