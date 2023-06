Śląskie: Rekonstrukcja bitwy pod Szczekocinami z 6 czerwca 1794 roku

W niedzielę 11 czerwca o godz. 15 w Parku Miejskim w Szczekocinach (Śląskie) odbędzie się widowisko historyczne, które ma zakończyć rekonstrukcja bitwy wojsk polskich z Prusakami i Rosjanami z 6 czerwca 1794 r. podczas Insurekcji Kościuszkowskiej.

"Ocalić Rzeczpospolitą" to tytuł widowiska historycznego z okazji 229. rocznicy bitwy, jaką stoczyły polskie wojska pod dowództwem Tadeusza Kościuszki z Prusakami i Rosjanami, zakończonej przegraną Polaków. Połączone siły prusko-rosyjskie nie tylko dysponowały przewagą liczebną (26,5 tys. żołnierzy wobec 15 tys. Polaków) ale również w artylerii (mieli 134 armaty przeciw 33 polskim). Mimo iż po kilkugodzinnej, krwawej walce wrogowie ponieśli większe straty osobowe, zmusili Kościuszkę do wycofania się do Kielc, gdzie wskutek odniesionych ran zmarł słynny bohater spod Racławic Bartosz Głowacki, pochowany następnie przy kieleckiej katedrze.

Uroczystość - odbywająca się także w 100. rocznicę odzyskania praw miejskich przez Szczekociny - ma rozpocząć się w rynku miejskim o godz. 10.30 od złożenia kwiatów pod pomnikiem Naczelnika Tadeusza Kościuszki, czemu towarzyszyć ma salwa armatnia.

Na godz. 11.30 zaplanowano uroczystą sesję Rady Miejskiej w Zespole Szkół w Szczekocinach, podczas której odbędą się m.in. prelekcje regionalistów. Zaplanowano też koncert pieśni patriotycznych. Obchody zakończy rekonstrukcja bitwy.

Impreza organizowana jest dzięki dofinansowaniu z Programu Dotacyjnego "Niepodległa".