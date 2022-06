Śląskie: Rok szkolny kończy 570 tys. uczniów i 160 tys. przedszkolaków

Rok szkolny kończy w piątek w woj. śląskim ok. 570 tys. uczniów i słuchaczy szkół różnych typów oraz ponad 160 tys. przedszkolaków – informuje Kuratorium Oświaty w Katowicach. Ponad 21 tys. z nich to uchodźcy z Ukrainy.

Ponad 30 tys. uczniów ostatnich klas liceów ogólnokształcących i techników skończyło szkołę w kwietniu, natomiast 24 czerwca szkołę podstawową kończy ponad 57 tys. uczniów. Swoje pierwsze świadectwa szkolne odbierze ponad 44 tys. pierwszoklasistów. O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiega się w Śląskiem ponad 57 tys. uczniów, tj. o ok. 17 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Większa liczba kandydatów wynika z reformy (odwołanej w 2016 r.) wprowadzającej obniżenie wieku szkolnego, w związku z czym 8 lat temu do szkół podstawowych poszedł cały roczników siedmiolatków i połowa rocznika sześciolatków.

W związku z większą liczbą absolwentów szkół podstawowych w tym roku odpowiednio została zwiększona liczba miejsc w poszczególnych szkołach. Absolwenci szkół podstawowych 1 lipca poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty, a zaświadczenia zostaną przekazane do szkół do 7 lipca. "W wielu szkołach wciąż liczba chętnych z tzw. "pierwszej preferencji" jest mniejsza niż liczba miejsc. Dotyczy to wszystkich typów szkół, tj. liceów ogólnokształcących, branżowych szkół I stopnia, techników" - wskazała dyrektor Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach Anna Kij.

Przed tegorocznymi maturzystami rekrutacja do szkół wyższych i oczekiwanie na wyniki egzaminu maturalnego. Maturzyści poznają wyniki i otrzymają świadectwa dojrzałości 5 lipca.

Jak poinformowała dyrektor Anna Kij, w woj. śląskim rok szkolny w polskich szkołach kończy 21 175 uczniów - uchodźców z Ukrainy. Najwięcej - 14 708 - to uczniowie szkół podstawowych. Ponad 4700 osób uczyło się w 293 oddziałach przygotowawczych, czyli oddzielnych klasach dla uczniów nieznających w ogóle języka polskiego w chwili przyjazdu do Polski.

Spośród 19 miast na prawach powiatu w 6 miastach (Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Piekary Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice oraz Zabrze) nie utworzono oddziałów przygotowawczych, nawet w przypadku dużej liczby uczniów uchodźców z Ukrainy, np. Sosnowiec - ok. 1000 uczniów, Zabrze - ok. 660, czy Dąbrowa Górnicza - ok. 500. Także w innych dużych miastach, gdzie liczba uczniów jest bardzo wysoka, liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych stanowi mały procent, np. Bielsko-Biała (liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych - 343 w stosunku do ogólnej liczby uczniów - 1308), Gliwice (liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych - 156 w stosunku do ogólnej liczby uczniów - 1404), Katowice (liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych - 364 w stosunku do ogólnej liczby uczniów - 2423), Mysłowice (liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych - 21 w stosunku do ogólnej liczby uczniów - 316).

Liczba uczniów uchodźców z Ukrainy w szkołach i placówkach woj. śląskiego bardzo szybko przyrastała - 7 marca br. wynosiła 688 uczniów i zwiększała się każdego dnia skokowo o ok. 500, 600 uczniów do około połowy maja 2022 r. i w szczytowym momencie wynosiła 22 589 uczniów uczących się w 2600 placówkach. Od 16 maja można zaobserwować zmniejszanie się liczby uczniów uchodźców z Ukrainy w szkołach i placówkach niektórych gmin. Najwięcej uczniów uchodźców z Ukrainy uczy się w szkołach i placówkach mieszczących się w dużych miastach: w Katowicach (ok. 2400), Gliwicach, Częstochowie i Bielsku-Białej (ok. 1400) oraz w Sosnowcu i Tychach (ok. 900 - 1000).

W mijającym roku szkolnym w woj. śląskim pracowało ok. 82 tys. nauczycieli w wymiarze: od pojedynczych godzin do półtora etatu. Aktualnie na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach znajduje się 1416 ofert pracy, w tym 758 na co najmniej pełny etat.

Według dyrektor Anny Kij sytuacja kadrowa w śląskich szkołach w ostatnich latach jest stabilna: co roku są odejścia nauczycieli z pracy i co roku są zatrudniani nowi nauczyciele. Część nauczycieli - tak jak to dzieje się od wielu lat - będzie miała przydzielone godziny ponadwymiarowe. Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej ofert czeka na nauczycieli wychowania przedszkolnego (194), przedmiotów zawodowych (130) i języków obcych (135).