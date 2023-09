Śląskie: Rozpoczął się Kongres Oświaty w Katowicach

Wielokulturowość, wyzwania w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym, wykorzystanie technologii cyfrowych oraz kompetencji miękkich – to tematy, które będą poruszali w Katowicach uczestnicy Kongresu Oświaty, organizowanego przez Uniwersytet Śląski i miasto Katowice.

We wtorek rozpoczął się dwudniowy Kongres Oświaty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Głównym celem kongresu jest utworzenie platformy wymiany poglądów, pomysłów i idei dla szerokiego grona osób zainteresowanych edukacją - nauczycieli, psychologów, pedagogów, dyrekcji szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uczestnicy będą rozmawiać o tym, jak wspierać młode osoby w budowaniu mądrej i szanującej się społeczności oraz jak włączać w ten proces wszystkie osoby tworzące szkolną wspólnotę. Tegorocznym tematem przewodnim kongresu będzie zagadnienie edukacji przyszłości i przyszłości edukacji.

"Świat zmienia się tak szybko, że nie możemy uczyć tak jak zawsze i tego, co zawsze" - powiedziała podczas rozpoczęcia Kongresu Oświaty profesor Uniwersytetu Śląskiego dr Katarzyna Trynda. "Współdziałanie to jest to, co musimy zrobić. Musimy osiągnąć efekt synergii w myśleniu o tym jak uczymy, kogo uczymy i po co uczymy" - dodała.

W trakcie Kongresu poruszone zostaną również aspekty związane z edukacją z uwzględnieniem wielokulturowości, w tym wyzwań w pracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym.

"Najistotniejszym elementem w tej współpracy jest podejście do drugiego człowieka, otwartość na jego potrzeby, zrozumienie jego trudnej sytuacji" - powiedział - odnosząc się do edukacji uchodźców z Ukrainy - wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun.

Uczestnicy kongresu będą starać się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak edukacja powinna się zmieniać w najbliższej przyszłości, aby zapewnić jak najlepszą jakość nauczania w kolejnych dziesięcioleciach.

"Kompetencje miękkie, które są jednym z tematów tegorocznej edycji Kongresu Oświaty nawiązują do umiejętności znalezienia się w trudnej sytuacji, do umiejętności błyskawicznego znalezienia odpowiedzi na trudne pytania" - dodał wiceprezydent.

Kongres Oświaty Katowice 2023 organizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Śląski oraz Miasto Katowice, przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF.