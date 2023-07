Śląskie: Rusza 14. konkurs „Obiektywnie Śląskie”; motywem przewodnim - portret

Rozpoczyna się 14. konkurs „Obiektywnie Śląskie”, w którym mogą wziąć udział autorzy fotoreportaży, filmów i fotokastów. Od soboty do 15 września mogą nadsyłać swoje prace. Tegoroczne hasło przewodnie konkursu brzmi: „Śląski portret” - podali organizatorzy.

"Obiektywnie Śląskie" to konkurs na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku. Co roku stawia on przed uczestnikami inne zadanie tematyczne.

"Tradycyjnie nie narzucamy interpretacji tematu, a jedynie nakreślamy obszary twórczych poszukiwań. Odnosząc się do znaczenia słowa portret: +wydobywać na światło dziennie+, +wyjawiać+ i +pokazywać+, zachęcamy do wydobywania i portretowania śląskiej tradycji, kultury, historii, a także odkrywania współczesnego rysu oraz różnorodności regionu i osób z nim związanych" - przekazała w sobotę koordynatorka projektu Anna Kokolus.

Prace można przesyłać przez stronę konkursową: https://obiektywnieslaskie.pl/ od 1 lipca do 15 września 2023. Laureatów tegorocznej edycji, podobnie jak w ubiegłych latach, wybierze jury, w skład którego wchodzą m.in. wybitni twórcy fotografii, grafiki i zdjęć filmowych: Tadeusz Rolke, Tomasz Sikora, Adam Sikora Antoni Cygan i Jacek Joostberens. Na swoje ulubione prace będą mogli także głosować internauci - na stronie http://obiektywnieslaskie.pl/fotoreportaz/?oceniaj - i w ten sposób współdecydować o nagrodzie publiczności.

Najlepsze fotoreportaże zostaną zaprezentowane na wystawie, której wernisaż odbędzie się w październiku podczas gali finałowej w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Później ekspozycja będzie prezentowana w innych miejscach woj. śląskiego - m.in. Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, na dworcu PKP w Katowicach, w Szybie Maciej w Zabrzu i w Raciborskim Centrum Kultury.

Organizatorem konkursu, dofinansowanego z z budżetu samorządu woj. śląskiego jest Instytut Roździeńskiego. Organizatorzy konkursu w tym roku współpracują z ponad 40 podmiotami: sponsorami, patronami medialnymi i instytucjonalnymi.