Śląskie: Ruszyły przygotowania do roku szkolnego 2023: 2024

Powoli kończą się już wakacje i przygotowania do nowego roku szkolnego ruszyły pełną parą. Śląskie Kuratorium Oświaty zapewniło, że w niemal we wszystkich szkołach zajęcia rozpoczną się 4 września bez jakichkolwiek zakłóceń.

4 września dzieci i młodzież spotkają się ponownie w ławkach szkolnych. Z informacji przekazanych do 28 sierpnia Kuratorium przez dyrektorów 2371 szkół wynika, że przedszkola i szkoły w woj. śląskim są przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego.

Tylko w 0,5 proc. szkół zgłoszono ewentualne utrudnienia, czy też problemy wynikające z niezakończonych do końca wakacji remontów, przy czym tylko w kilku przypadkach zajęcia zostaną zorganizowane w innym budynku.

Według danych na dzień 28 sierpnia, na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach znalazły się 682 oferty pracy wskazane jako vacat w pełnym wymiarze godzin lub większym. "Liczba ta zmienia się codziennie, przy czym większość ofert wygasa z końcem sierpnia, Fakt, że oferta jest w bazie nie oznacza, że na danym stanowisku w dalszym ciągu jest vacat. Rozmowy dyrektorów z kandydatami trwają i w wielu przypadkach umowy są już podpisane" - zapewniła w informacji prasowej Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer.

W nadchodzącym roku szkolnym najwięcej ofert - vacatów, bo aż 242, czeka na nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 84 oferty na zatrudnienie na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Dyrektorzy zgłosili również 280 ofert pracy dla psychologów w różnym wymiarze czasu pracy.

Od 1 września w szkołach ponadpodstawowych będzie realizowany nowy przedmiot - biznes i zarządzanie, który ma zastąpić podstawy przedsiębiorczości. "Celem tej zmiany jest przygotowanie uczniów do roli przedsiębiorczych liderów oraz dostarczenie im niezbędnych umiejętności związanych z zarządzaniem" - skomentowała kuratorka.

Zmiany zajdą też u uczniów VII klasy szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum, którzy będą mieli możliwość nauki języka łacińskiego, jako drugiego języka obcego. Ponadto do podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum wprowadzono zalecane gry komputerowe o walorach edukacyjnych. W nauczaniu techniki w szkole podstawowej rozszerzono natomiast treści nauczania związane z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

W ramach wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych otrzymają laptopy. "Na zakup blisko 400 tys. laptopów dla czwartoklasistów Rząd przeznaczył w tym roku ponad miliard zł. W woj. śląskim laptopy otrzyma ponad 44 tys. uczniów. W kolejnych latach szkolnych uczniowie klas czwartych również będą otrzymywać laptopy" - podkreśliła kuratorka.

Rząd zaplanował również kontynuację programu "Posiłek w szkole i w domu" na kolejne 4 lata. Program dotyczył wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w organizowaniu stołówek i miejsc spożywania posiłków. Tylko w roku 2023 w woj. śląskim przekazano na ten cel kwotę 4 161 800 zł.

"Do rozpoczęcia roku szkolnego przygotowało się ok. 1700 przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ponad 1450 szkół podstawowych (dla dzieci i dorosłych), ponad 970 szkół ponadpodstawowych, w tym ok 800 szkół dla młodzieży" - podkreśliło kuratorium śląskie. Uczniowie, jak również ich rodzice, będą mogli liczyć na wsparcie w 138 poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.