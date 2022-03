Śląskie: Sąd aresztował 49-latka, który podczas policyjnej interwencji zaatakował nożem jednego z mundurowych

Sąd aresztował 49-latka z Częstochowy, który podczas policyjnej interwencji w dzielnicy Raków ranił jednego z funkcjonariuszy nożem – próbował ugodzić go w klatkę piersiową. Za usiłowanie zabójstwa podejrzanemu grozi nawet dożywocie.

Jak podała w poniedziałek częstochowska policja, kilka dni temu patrol interwencyjny z VI komisariatu w tym mieście otrzymał zgłoszenie od 49-letniego mieszkańca Częstochowy, że do jego mieszkania dobijają się jakieś osoby. Gdy policjanci dotarli na miejsce mężczyzna oświadczył, że rzekomi intruzi weszli do jego mieszkania i rozlali alkohol, a teraz właśnie uciekają przez balkon.

"Policjanci zdecydowali o sprawdzeniu pozostałych pomieszczeń i balkonu, by potwierdzić zgłoszenie i ustalić ewentualnych sprawców opisywanego czynu. Wtedy właściciel mieszkania zaatakował jednego z policjantów nożem, celując w jego klatkę piersiową. Na szczęście 25-centymetrowe ostrze trafiło w twardy element znajdujący się na kamizelce taktycznej i przesunęło się niżej, raniąc mundurowego w rękę" - relacjonowała policja.

Zaatakowany policjant i jego partner z patrolu obezwładnili napastnika. Został on przewieziony do policyjnego aresztu. Ranny policjant trafił do szpitala, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna.

W piątek 49-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Częstochowa-Południe, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w związku z czynną napaścią na policjanta. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że kolejne trzy miesiące spędzi on w areszcie. Grozi mu kara nawet dożywocie.