Śląskie: Sąd aresztował podejrzanego o zabójstwo matki i córki w Gruszewni

Częstochowski sąd zdecydował w sobotę o aresztowaniu 42-latka, podejrzanego o zabójstwo w sierpniu br. matki i córki we wsi Gruszewnia niedaleko Kłobucka (Śląskie). Mężczyzna, który był sąsiadem ofiar, jest podejrzany o zabicie obu kobiet i zgwałcenie młodszej z nich.

Jak poinformował PAP w sobotę rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie sędzia Dominik Bogacz, tego dnia sąd na posiedzeniu przychylił się do wniosku prokuratury o trzymiesięczny areszt dla podejrzanego.

42-latek na posiedzeniu nie zabrał głosu, jednak sąd zważył dostarczony przez prokuraturę materiał dowodowy i to, że mężczyzna po postawieniu mu w śledztwie zarzutów przyznał się do nich, a także grożący mu w procesie wymiar kary - z dożywociem włącznie.

Zwłoki 70-letniej kobiety i jej 48-letniej córki znalazł 9 sierpnia br. w ich domu bliski ofiar. Ofiary miały na ciałach liczne rany, zadane ostrym narzędziem. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu 48-latki był mechaniczny uraz głowy, a starszej z kobiet - gwałtowne uduszenie.

Podejrzany o te czyny został zatrzymany w czwartek. Informację o ustaleniu sprawcy i przedstawionych mu zarzutach przekazał PAP w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. To ta jednostka prowadzi śledztwo wspólnie z Wydziałem Kryminalnym komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Jak wyjaśniał prok. Ozimek, przyczyną zatrzymania tego mężczyzny był fakt, że zeznania, które złożył w toku śledztwa były sprzeczne z innymi zebranymi dowodami. Podejrzany usłyszał zarzuty dokonania zabójstw dwóch kobiet w nocy z 7 na 8 sierpnia br. na skutek zadania pokrzywdzonym licznych ciosów nożem, przy czym zabójstwo 48-latki było połączone ze zgwałceniem.

"Przesłuchany przez prokuratora, przyznał się do popełnienia tych zbrodni. W złożonych wyjaśnieniach nie odnosi się jednak do motywów swego postępowania, zasłaniając się niepamięcią spowodowaną stanem nietrzeźwości" - zastrzegł prok. Ozimek.

Rzecznik prokuratury zaznaczył, że 42-latek nie był przesłuchiwany na początku śledztwa - pracuje w Niemczech i jeszcze przed znalezieniem ciał wyjechał do tego kraju. Został przesłuchany po powrocie do Polski, na początku w charakterze świadka. Po przedstawieniu zarzutów przyznał się do popełnienia zbrodni. Z uwagi na dobro śledztwa śledczy nie ujawniają, jakie dowody obciążają podejrzanego.

Po odnalezieniu zwłok matki i jej córki policjanci przeczesywali okolice. W poszukiwania zaangażowani byli m.in. przewodnicy z psami tropiącymi, używano też drona. Policjantów z Kłobucka w poszukiwaniach zabójcy wspierali m.in. z funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz z katowickiego oddziału prewencji.

W przeczesywaniu terenu uczestniczyli także strażacy z pobliskich ochotniczych jednostek. Śledztwo w sprawie zbrodni wszczęła częstochowska prokuratura rejonowa, później przejęła je Prokuratura Okręgowa w Częstochowie.