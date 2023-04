Śląskie: Sejmik nie odwołał marszałka Chełstowskiego po wniosku PiS (aktualizacja)

Sejmik Woj. Śląskiego nie odwołał w poniedziałek marszałka Jakuba Chełstowskiego po wniosku radnych PiS. W głosowaniu za odwołaniem marszałka było 18 radnych (PiS), 24 radnych było przeciwnych; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wniosek o odwołanie marszałka radni PiS w Sejmiku Woj. Śląskiego złożyli 1 marca br. Uzasadniali, że nie ma on mandatu do pełnienia tej funkcji, bo został radnym dzięki wyborcom Zjednoczonej Prawicy, a teraz jest członkiem ugrupowania, które nie startowało w wyborach. W poniedziałek powtórzył to w dyskusji szef klubu PiS Jan Kawulok.

"Nie ma w tej chwili marszałek, jak gdyby, mocy wyborczej do sprawowania tego mandatu. Dopiero w lutym Koalicja Obywatelska złożyła dokument popierający, czyli od listopada ta sprawa była w zawieszeniu. Dla naszych wyborców jest to sytuacja niezrozumiała: marszałek województwa piastuje urząd nie z woli wyborców, lecz z woli kilku prezydentów reprezentujących wąski obszar woj. śląskiego" - mówił Kawulok, nawiązując do samorządowego stowarzyszenia "Tak! Dla Polski", które obecnie reprezentuje Chełstowski.

"Sytuacja ta jest sprzeczna z idą samorządu województwa. W tej sytuacji, jak powiedziałem składając ten wniosek, bardzo żałuję, że 21 listopada marszałek (…) nie złożył rezygnacji i nie został ponownie wybrany w oparciu o nowe zaplecze. Dzisiejsze głosowanie rozstrzygnie poparcie dla marszałka Jakuba Chełstowskiego" - stwierdził Kawulok, a po nim głos zabrało jeszcze kilkoro radnych PiS i marszałek, zanim na wniosek formalny dyskusję zakończono.

Na briefingu po głosowaniu radni klubu PiS zarzucali sejmikowej większości "zamknięcie im ust". Podobnie, jak w trakcie dyskusji, zarzucali marszałkowi nieprawidłowy nadzór nad marszałkowskimi instytucjami, usunięcie radnych PiS - po zmianie większości - nie tylko z rad nadzorczych, ale też rad społecznych, nieodpowiadanie na interpelacje, czy "bycie narzędziem w rękach opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej".

"Dzisiaj w woj. śląskim nie rządzi marszałek, ale rządzi uzurpator, który został wybrany głosami wyborców Zjednoczonej Prawicy, który został wybrany na funkcję marszałka woj. śląskiego głosami radnych Zjednoczonej Prawicy" - mówił radny Solidarnej Polski Marcin Kozik.

"Wniosek przedłożony przez klub radnych PiS jest swoistego rodzaju aktem oskarżenia wobec marszałka Chełstowskiego, wskazuje wszystkie nieprawidłowości, które były w nadzorze właścicielskim, a pamiętajmy: nadzór właścicielski to jest pełna odpowiedzialności marszałka Chełstowskiego. Pytanie do PO, do stowarzyszenia +Tak! Dla Polski+, czy oni nie zadali sobie pytania, dlaczego marszałek Chełstowski przeszedł na ich stronę; czy być może u nich właśnie szukał schronienia przed wymiarem sprawiedliwości? Dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi" - uznał radny Kozik.

Komentując wynik głosowania lider śląskich struktur "Tak! Dla Polski" prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński ocenił, że było to "głosowanie za woj. śląskim samorządnym, w którym marszałek podejmuje decyzje, a nie partie polityczne". Jego zdaniem radni PiS mieli możliwość uczestnictwa w dyskusji poprzez przewodniczącego klubu, który mógł przedstawić wszystkie argumenty - "jednak tego po prostu nie zrobili".

Chęciński ocenił, że treść wniosku o odwołanie Chełstowskiego mogłaby być wnioskiem o odwołanie rządu Rzeczypospolitej, ponieważ zawierał argumenty m.in. niewykorzystywania środków europejskich, związane z praworządnością, brakiem poszanowania i brakiem konsultacji społecznych.

"Przede wszystkim zwyciężyła praworządność, zwyciężył samorząd i zwyciężyło to, że dalej zarządzać województwem przy zgodnej współpracy z innymi klubami radnych będą osoby blisko związane z mieszkańcami, blisko wspólnoty samorządowych. A o to, gdy dochodziło do zmian w listopadzie ub. roku, nam chodziło - żeby marszałek był blisko samorządów, blisko mieszkańców, a nie blisko partii politycznej tak, jak to było wcześniej i na co pan marszałek nie wyraził zgody" - podkreślił Chęciński.

Sam Chełstowski uznał, że wniosek klubu PiS "był w ogóle niemerytoryczny, wszędzie w nim były kłamstwa i luki w pamięci". Wyraził przekonanie, że po zakończeniu sprawy wniosku przed województwem będzie dużo dobrych chwil. Zapewnił o dobrej, zgodnej pracy zarządu województwa w nowym układzie i wskazał tu na uruchamianie największych w historii samorządu regionu środków unijnych, na które czekają lokalne samorządy.

W listopadzie ub. roku PiS straciło większość w Sejmiku Woj. Śląskiego. Po utworzeniu przez marszałka Chełstowskiego i troje dotychczasowych radnych PiS klubu "Tak! Dla Polski", głosowali oni z dotychczasową opozycją, wybierając nowy zarząd województwa. Stanowisko stracił m.in. wybrany z listy Koalicji Obywatelskiej wicemarszałek Wojciech Kałuża, którego porozumienie z PiS przed czterema laty dało tej partii władzę w regionie.

Obecnie w Sejmiku Woj. Śląskiego decydujący głos ma większość złożona z przedstawicieli PO, Lewicy, PSL i "Tak! Dla Polski" - dysponuje głosami 26 radnych w 45-osobowym sejmiku. W opozycji są radni PiS.