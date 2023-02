Śląskie: Śmiertelnie potrącił 22-latkę; miał 3 promile

22-letnia kobieta zginęła w miniony weekend w Karchowicach w powiecie tarnogórskim po potrąceniu przez samochód prowadzony przez pijanego 49-latka. Mężczyzna, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie, miał już wcześniej sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Jak powiedział w poniedziałek PAP sierż. szt. Kamil Kubica z tarnogórskiej policji, do wypadku doszło w sobotę wieczorem na ul. Wiejskiej w Karchowicach w gm. Zbrosławice.

Gdy na miejsce przyjechali policjanci z wydziału ruchu drogowego i komisariatu ze Zbrosławic, ratownicy medyczni już prowadzili akcję reanimacyjną. "Niestety na pomoc było za późno. Lekarz stwierdził zgon 22-letniej mieszkanki Zawady. Decyzją prokuratora zarządzono przeprowadzenie sekcji zwłok. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczając ślady" - przekazał Kubica.

Po sprawdzeniu stanu trzeźwości kierującego dostawczym fiatem okazało się, że ma on w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 49-letni mieszkaniec Zawady trafił do policyjnej celi, a o jego dalszym losie zdecyduje teraz prokurator i sąd.