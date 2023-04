Śląskie: Śmiertelny wypadek na autostradzie A1

Jedna osoba zginęła, a druga została ranna w wypadku, do którego doszło w niedzielę na autostradzie A1 w pobliżu Dobieszowic w powiecie będzińskim (Śląskie). Prowadzony przez 28-latka fiat wypadł z drogi i przewrócił się na dach.

Dyżurny Wydziału Ruchu Drogowego komendy wojewódzkiej w Katowicach powiedział PAP, że do wypadku doszło rano na jezdni w kierunku Gliwic, uczestniczył w nim jeden samochód, który uderzył bariery, zjechał z drogi i wywrócił się na dach. Jedna osoba jadąca tym autem zginęła na miejscu, druga została zabrana do szpitala.

Sierż. szt. Marcin Szopa z będzińskiej policji sprecyzował, że do wypadku doszło na wysokości MOP Dobieszowice. "Kierujący fiatem nie dostosował prędkości do panujących warunków, wypadł z drogi i niestety poniósł śmierć na miejscu" - powiedział. Jak dodał, mężczyzna, który zginął w wypadku miał 28 lat. Osoba, która trafiła do szpitala w Piekarach Śląskich ma 22 lata.