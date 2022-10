Śląskie: Sprawca rozboju ustalony dzięki śladowi DNA na niedopałku

Ślad DNA na niedopałku papierosa doprowadził do wskazania sprawcy rozboju, do którego doszło dwa lata temu w Siemianowicach Śląskich. Zarzut w tej sprawie usłyszał 28-letni recydywista - jego profil DNA był już w bazie, z której korzystają śledczy.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

We wrześniu 2020 r. 53-latka z Siemianowic otworzyła drzwi swojego mieszkania, do których zapukał nieznany jej mężczyzna z propozycją sprzedaży papierosów. "Gdy 53-latka odmówiła, mężczyzna użył siły i zagroził jej, że ją zabije, jeśli nie da mu pieniędzy. Wystraszona kobieta wręczyła mu gotówkę w kwocie 200 złotych. Sprawca oddalił się, porzucając niedopałek papierosa. Na miejsce zostali skierowani śledczy, którzy wykonali oględziny" - opisuje siemianowicka policja.

Wśród zabezpieczonych przez policyjnego technika kryminalistyki śladów był właśnie niedopałek. Został on wysłany do ekspertyzy w celu ustalenia, czy można wyodrębnić z niego profil DNA. Gdy przyszła pozytywna odpowiedź, śledczy sprawdzili, czy taki materiał genetyczny został już wcześniej zarejestrowany w bazie. Okazało się, że tak. Wyszło na jaw, że napastnikiem był 28-latek, który obecnie przebywa w więzieniu. Prokurator przedstawił mu już zarzut. Kara, jaka mu za to grozi, będzie surowsza, ponieważ mężczyzna dokonał rozboju w warunkach recydywy - zaznacza policja.