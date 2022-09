Śląskie: Starsze małżeństwo z Żor straciło 150 tys. zł - zostało oszukane przez kobietę podającą się za ich córkę

Prawie 150 tys. zł straciło starsze małżeństwo z Żor, które uwierzyło dzwoniącej do nich kobiecie, podającej się z ich córkę. Oszustka wmówiła swym ofiarom, że potrzebuje pieniędzy, by uniknąć więzienia. Po gotówkę zgłosił się jej wspólnik.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak podała w środę żorska policja, we wtorek po południu na telefon komórkowy 80-latka zadzwoniła młoda kobieta podająca się za jego córkę. Mówiła, że jej firma jest w trudnej sytuacji i poprosiła o pożyczkę w kwocie 240 tys. zł. To miały być pieniądze umożliwiające spłatę długów i uniknięcie pobytu w więzieniu.

Rozmówczyni zapytała o dokładną kwotę gotówki, jaką trzymają seniorzy w domu, a następnie poprosiła mężczyznę o spotkanie w wyznaczonym banku znajdującym się na sąsiednim osiedlu. "Chwilę po tym, gdy mężczyzna wyszedł z domu, aby spotkać się ze swoją, jak myślał, córką, do drzwi zadzwonił mężczyzna. 76-letniej żonie mężczyzny powiedział, że przyszedł po pieniądze, które kobieta bez dalszych pytań wydała mu" - opisali policjanci.

Po chwili do domu wrócił mąż kobiety, a za nim zjawiła się córka i wnuk, których zaniepokoiła cała sytuacja. W wyniku działania oszustów seniorzy stracili prawie 150 tys. zł.

Do podobnej sytuacji doszło także we worek w tym samym mieście, jednak mężczyzna, do którego zadzwonili oszuści od razu powiadomił policjantów. W tym przypadku osoba podająca się za jego córkę miała rzekomo kogoś potrącić i pilnie potrzebuje pieniędzy na "załatwienie sprawy".