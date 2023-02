Śląskie: Stowarzyszenie Nowa Generacja PO ma obecnie w regionie sześć kół

Wspierające Platformę Obywatelską Stowarzyszenie Nowa Generacja, które buduje struktury w całym kraju, w woj. śląskim ma już sześć kół, m.in. w Katowicach, Częstochowie i Tychach – poinformowali przedstawiciele tej organizacji.

Do dołączania do Nowej Generacji apelowali podczas sobotniej konferencji prasowej, zorganizowanej w regionalnym biurze PO w Katowicach. Wzięli w niej udział posłowie: szef klubu KO i wiceprzewodniczący PO Borys Budka oraz lider śląskiej Platformy Wojciech Saługa.

Budka wyraził zadowolenie, że młodzi ludzie decydują się na aktywność publiczną, chcą rozmawiać o przyszłości Polski i działać, korzystając z doświadczeń polityków jego ugrupowania.

"Cieszę się, że niedługo są wybory samorządowe, dlatego że to jest ten pierwszy krok do brania odpowiedzialności za nasze małe ojczyzny (...) To wy niedługo będziecie przejmować odpowiedzialność za Polskę i dobrze, żeby robiły to osoby, które będą te pierwsze kroki stawiać w samorządzie" - powiedział Budka, który zadeklarował, że PO udzieli stowarzyszeniu wszelkiej pomocy.

Szef klubu KO zwrócił uwagę, że wśród tworzących Nową Generację są osoby, które już wcześniej zaangażowały się działania społeczne - zabiegając o prawa kobiet i szkołę. "Stąd powinno być takie bardzo mocne przesłanie, zwłaszcza dla tych, którzy odpowiadają za polską szkołę: panie ministrze Czarnek, młodzi ludzie nie chcą szkoły, którą pan proponuje, młodzi ludzie wiedzą, że szkoła pełna ideologii, pełna ludzi pokroju pani kurator Nowak, to nie jest dobre dla młodych ludzi, to nie jest dobre dla ich wykształcenia" - przekonywał Budka. "Im szybciej pożegnamy ludzi pokroju Czarnka, tym lepiej młodzi ludzie będą mogli czuć się w swoich szkołach" - dodał polityk.

Wyraził też przekonanie, że m.in. dzięki zaangażowaniu młodych ludzi PiS przegra najbliższe wybory. "PiS przestał być partią, która jest w stanie rozwiązywać problemy młodych ludzi, PiS przestał być partią, która jest w stanie rozwiązywać jakiekolwiek problemy, a młodzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce są gwarancją tego, że Polska będzie nowoczesna, otwarta, tolerancyjna i przede wszystkim będzie się znowu rozwijać tak, by każdy i każda z was czuli się jak u siebie" - przekonywał.

Koordynator regionu śląskiego Nowej Generacji Mikołaj Figlarski poinformował, że w tej części kraju organizacja liczy obecnie 50 osób, zrzeszonych w sześciu kołach - w Bytomiu, Częstochowie, Jaworznie, Tychach, Katowicach i Gliwicach. Zachęcał do młodych, by wstępowali w szeregi tej organizacji.

"Chcemy się zaangażować nie tylko poprzez formułowanie pewnych idei i pomysłów, ale przede wszystkim pracą" - deklarował. Przypomniał, że zbliżają się wybory - parlamentarne i samorządowe. "My, jako młodzi, którzy stoją tutaj dzisiaj razem z politykami Platformy, dokonaliśmy już tego wyboru (...) Będziemy wspierać Platformę Obywatelską w najbliższych wyborach parlamentarnych i przez całe nasze działanie" - oświadczył Figlarski.

Przewodniczący Nowej Generacji Dawid Kacprzyk mówił, że stowarzyszenie tworzy struktury w każdym województwie, zarówno w miastach wojewódzkich, jak i tych mniejszych. Jak opisywał, Nową Generację tworzą ludzie, którzy poznali się m.in. w różnych organizacjach lub podczas Campusów Rafała Trzaskowskiego. "Chcieliśmy się zjednoczyć w jedną grupę młodych ludzi i jako siła wspólnie wspomóc Platformę w wygraniu wyborów" - powiedział.

"Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy marzą o tym, żeby żyć w wolnej, niepodległej, ale przede wszystkim też europejskiej Polsce. Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy marzą o tym, żebyśmy żyli w Polsce, w której będziemy mogli kochać, kogo chcemy, żyć z kim chcemy, w której nie będziemy się bali tego, że będziemy musieli czkać np. trzy lata na operację kolana na NFZ (...) - mówił szef Nowej Genaracji.