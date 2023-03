Śląskie: Straż Graniczna zatrzymała nielegalnych migrantów; ukryli się w naczepie ciężarówki

Marokańczyka i Tunezyjczyka bez prawa do pobytu w Polsce zatrzymali w Żywcu funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. Mężczyźni wjechali ukryci w naczepie ciężarówki – podała w czwartek śląska Straż Graniczna.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

O dwóch obcokrajowcach, którzy przebywali w Żywcu, Straż Graniczną poinformowała policja. Nie posiadali żadnych dokumentów. "Funkcjonariusze ustalili, że jeden jest obywatelem Maroka, a drugi Tunezji. Mężczyźni przekroczyli granicę wbrew przepisom. Prawdopodobnie przyjechali ze Słowacji. Byli ukryci w naczepie pojazdu ciężarowego" - podał rzecznik komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej st. chor. szt. Szymon Mościcki.

Jak dodał, cudzoziemcy usłyszeli "zarzut przekroczenia granicy wbrew przepisom, przy użyciu podstępu". "Przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Dobrowolnie poddali się karze pozbawienia wolności na 6 miesięcy z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat" - powiedział Mościcki.

Wobec cudzoziemców wszczęte zostały postępowania administracyjne, które zmierzają do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Straż Graniczna złożyła też wniosek do sądu o umieszczenie obu w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.