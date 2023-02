Śląskie: Strażacy opanowali pożar budynku mieszkalno-usługowego w Żorach

Strażacy przed północą opanowali pożar, który w niedzielę wieczorem pojawił się na dachu budynku mieszkalno-usługowego w Żorach. Około 30 osób w porę opuściło budynek, nikt nie został poszkodowany. W akcji brało udział kilkanaście zastępów strażaków.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach mł. bryg. Aneta Gołębiowska przekazała, że informacja o pożarze składającego się z trzech kondygnacji budynku usługowego i wielorodzinnego przy ul. Wodzisławskiej w Żorach dotarła do służb ok. 20.30.

Starszy kapitan Andrzej Pilny z Komendy Miejskiej PSP w Żorach powiedział PAP, że na miejsce wysłano 13 zastępów strażaków z PSP i OSP, w sumie około 40 strażaków. W akcji wykorzystano dwie drabiny i podnośnik, z których podawano kilka prądów wody.

Około 30 osób mieszkających w budynku opuściło go jeszcze przed przyjazdem pierwszych zastępów strażaków. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. "Przedstawiciele służb zarządzania kryzysowego, którzy przyjechali na miejsce poinformowali, że żadna z tych osób nie potrzebuje lokalu zastępczego, wszyscy udadzą się do rodzin lub znajomych" - powiedział st. kpt. Pilny.

Jak opisują strażacy, ogień objął powierzchnię o wymiarach około 3 na 40 metrów przy samym szczycie dachu budynku, w którym na dolnej kondygnacji mieszczą się lokale usługowo-handlowe, a na górze dwupoziomowe mieszkania. Przed północą, po opanowaniu pożaru, rozpoczęła się rozbiórka pokrycia dachowego, dogaszanie i dozorowanie pożaru potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.

Przyczyna powstania pożaru nie jest na razie znana, będzie ją ustalał biegły już po zakończeniu akcji gaśniczej.