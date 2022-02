Śląskie: Strażacy uwalniali kierowcę z samochodu, na który spadło drzewo

Powalone przez wiatr drzewo spadło na w czwartek samochód przejeżdżający drogą pomiędzy Miasteczkiem Śląskim a Kaletami. Uwięzionego w aucie rannego kierowcę uwolnili strażacy - to jedna z ponad 1200 interwencji odnotowanych w woj. śląskim w związku z wichurami.

Mł. kpt. Wojciech Poloczek z Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach powiedział PAP, że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 908. "Na przejeżdżający samochód osobowy spadło drzewo. Kierowca został zakleszczony w pojeździe. Nasze działania polegały na uwolnieniu tej osoby przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Po udzieleniu pierwszej pomocy kierowca został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala" - powiedział strażak.

Jak poinformowała wieczorem rzeczniczka śląskiej straży pożarnej mł. bryg. Aneta Gołębiowska, w związku z silnymi wichurami przechodzącymi nad woj. śląskim, strażacy od godz. 23. w środę do godz. 21 w czwartek odnotowali już 1235 interwencji. Wyjeżdżali do powalonych drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych dachów i elewacji budynków.

Najwięcej zgłoszeń było w Częstochowie (118), Katowicach (74), Lublińcu (73) i Tarnowskich Górach (71). W regionie uszkodzonych zostało ponad 90 dachów, wiatr zerwał dachy z czterech budynków gospodarczych - podała Gołębiowska.

Jak wcześniej informowała policja, w Zabrzu ułamana gałąź uderzyła przechodnia na ul. Sportowej. Mężczyzna ten doznał niegroźnych obrażeń głowy. W Lublińcu wiatr zerwał fragment blaszanego opierzenia murku oporowego na budynku szpitala powiatowego - sam dach nie został jednak uszkodzony.

Od nocy w środę na czwartek obowiązywały ostrzeżenia m.in. dla woj. śląskiego dotyczące silnego wiatru. Prognozowano wiatr o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami w porywach do 115 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Najsilniejsze porywy prognozowano na czwartek. W nocy z czwartku na piątek wiatr ma stopniowo słabnąć.