Śląskie: Syreny w dyspozycji wojewody zawyją, w dyspozycji samorządów – nie

Syreny będące w dyspozycji wojewody śląskiego będą w niedzielę uruchomione zgodnie z obowiązującymi przepisami – poinformowała w sobotę rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

Prezydenci i burmistrzowie wielu miast w woj. śląskim poinformowali w sobotę, że nie przeprowadzą testów syren na swoim terenie w niedzielę o 8.41 w celu uczczenia 12. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Przekonują, że rocznicę katastrofy można i należy uczcić w inny sposób. Swoje stanowisko motywują troską o dobrostan psychiczny przebywających w ich miejscowościach uchodźców z Ukrainy, dla których sygnał syren w ostatnich tygodniach oznaczał bezpośrednie zagrożenie życia i może przywoływać traumatyczne wspomnienia.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował w komunikacie przesłanym PAP w sobotę o godz. 9.30, że 10 kwietnia 2022 r. o godz. 8:41 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie rocznicy katastrofy smoleńskiej. Decyzję taką wojewoda podjął na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

"W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. Na terenie województwa śląskiego procedurę alarmowania uruchamiać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zależnie od sposobu organizacji systemu w danej lokalizacji" - czytamy w komunikacie.

Prezydent Katowic Marcin Krupa podczas popołudniowego briefingu prasowego ocenił decyzję o przeprowadzeniu testu syren jako błędną. "Ja na pewno nie +odpalę+ syren, bo to zła decyzja, błędna decyzja. Doskonale wszyscy wiemy, że 30 tys. osób z Ukrainy przebywa teraz w Katowicach i może nie tyle dorośli są istotni, ale dzieci. Mam sygnały ze szkół, że kiedy przeprowadzano ewakuacje z powodu fałszywych alarmów bombowych, to polskie dzieci są do tego przyzwyczajone, ale u ukraińskich był widoczny ogromny strach i zaniepokojenie" - powiedział.

Przywołał też przykład dziecka goszczonego wraz z matką przez jego znajomych, które uciekało do domu słysząc dźwięk samolotu pasażerskiego i szukało tam miejsca, w którym może się schować. "Dziwię się tej decyzji, bo mam świadomość tego, jakie to może spowodować traumatyczne przeżycia u Ukraińców, ale nie tylko, bo przecież dużo mówimy o wojnie i obawy są też wśród katowiczan, pojawiają się pytania, czy wojna dotrze do nas, czy jesteśmy zagrożeni" - argumentuje prezydent Katowic.

Jak poinformował, miasto zarządza 45 syrenami.

O rezygnacji z tej formy uczczenia pamięci ofiar prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem poinformowali w sobotę również: prezydent Tychów Andrzej Dziuba, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer, burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba czy prezydent Gliwic Adam Neumann.

"Ostatni tego typu test przeprowadzaliśmy w Gliwicach jesienią ubiegłego roku. Syreny są z pewnością sprawne" - napisał w oświadczeniu zamieszczonym na profilu w portalu społecznościowym.

"W Gliwicach przebywają tysiące uchodźców z Ukrainy, dla których jeszcze kilka dni, czy tygodni temu, dźwięk syren oznaczał, że nadchodzi śmiertelne zagrożenie. Nie sądzę, żeby taka forma upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej warta była narażania tysięcy ukraińskich dzieci na ponowne przeżywanie tej traumy. Musimy też pamiętać o gliwiczanach, których nie da się w tak krótkim czasie skutecznie powiadomić, że to tylko ćwiczenia. W obecnej, napiętej sytuacji, uruchomienie syren w niedzielny poranek może spowodować bezsensowną panikę" - przewiduje prezydent Gliwic.