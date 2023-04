Śląskie: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach od poniedziałku uruchamia poradnię chorób zakaźnych

W najbliższy poniedziałek w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach rozpocznie działalność poradnia chorób zakaźnych. Specjalistyczną pomoc uzyskają tam osoby zmagające się m.in. z boreliozą czy przewlekłym zapaleniem wątroby.

Jak przekazała rzeczniczka gliwickiego szpitala Anna Ginał, poradnia będzie działała przy ul. Zygmunta Starego 19, w budynku dawnego domu dziecka.

"Na tę informację od kilku tygodni czekali przede wszystkim pacjenci poradni, która zakończyła działalność w szpitalu przy ulicy Radiowej w Gliwicach" - wskazała.

"Decyzja o tym, że pacjenci z tak trudnymi schorzeniami muszą uzyskać pomoc na miejscu, w Gliwicach, zapadła bardzo szybko. Dłużej zajęło przygotowanie odpowiedniej infrastruktury i wszystkie aspekty formalne. Udało się zaprosić do współpracy świetnych specjalistów, ekspertów w zakresie leczenia chorób powodowanych przez czynniki zakaźne" - podkreślił prezes Szpitala Miejskiego nr 4 Przemysław Gliklich.

Lekarze w nowej poradni chorób zakaźnych zajmą się prewencją, wykrywaniem oraz leczeniem chorób zakaźnych, pasożytniczych i odzwierzęcych. Poprowadzą również edukację zdrowotną w zakresie zapobiegania zachorowaniu i ograniczaniu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

Dr Małgorzata Dziedzic, specjalistka z zakresu chorób zakaźnych z gliwickiego szpitala wskazała, że wymagających pomocy pacjentów z chorobami zakaźnymi jest bardzo wielu, dużym problemem jest m.in. borelioza.

"Jest to poradnia bardzo potrzebna, obejmująca stałym leczeniem nawet kilka tysięcy osób, więc jej uruchomienie w nowy miejscu będzie z korzyścią dla pacjentów" - powiedziała lekarka, która zaznaczyła, że pacjenci zmagający się chorobami zakaźnymi z reguły pozostają pod opieką lekarzy przez dłuższy czas - wracają na kontrole, kolejne badania czy antybiotykoterapie, jak w przypadku boreliozy. "To są choroby, które lubią nawracać. Tylko część z nich raz się przechoruje i człowiek ma je z głowy, najczęściej jednak wymagają kontroli za kilka miesięcy, pół roku, czasem za rok" - wskazała.

Do poradni chorób zakaźnych będzie można rejestrować się od poniedziałku do piątku od 8.30 do 14.