Śląskie: Szpital św. Barbary otrzymał nowy angiograf za 4,5 mln zł

Sosnowiecki szpital św. Barbary otrzymał wart blisko 4,5 mln zł angiograf sufitowy, który zastąpił urządzenie używane w tym ośrodku od 11 lat. W kwestii jakości i innowacyjności zabiegów z użyciem angiografów jest to technologiczny skok o dekadę - ocenił dyrektor szpitala Krzysztof Bestwina.

We wtorek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu, sfinansowanego z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Angiografia to badanie oparte na medycznej technice obrazowania, pozwalające na wizualizację wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów w ciele, z koncentracją na układzie krwionośnym: żyłach, tętnicach oraz komorach serca.

"Za pomocą angiografii ocenić można stan naczyń praktycznie w całym ciele: od badań krążenia mózgowego, przez naczynia krwionośne w obrębie głowy, tętnice szyjne, krążenie krwi w płucach, w tętnicach wieńcowych - poprzez angiografię wieńcową czy koronarografię, a także w naczyniach w jamie brzusznej" - wyjaśnił pełniący obowiązki dyrektora szpitala ds. medycznych Krzysztof Szaniewski.

Nowe urządzenie daje znacznie większe możliwości od angiografów starszej generacji. Na przykład używany przy badaniach popularny środek kontrastujący można zastąpić dwutlenkiem węgla, wyłączając konieczność stosowania środka kontrastowego do żył pacjenta uczulonego na ten preparat.

Do obrazowania stosowane są metody wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie w ilości znacznie mniejszej, niż w przypadku tradycyjnych aparatów. System ma duży detektor, dający większe pola obrazowania. Matryca pozwala na uwidocznienie najmniejszych naczyń. Angiograf daje też możliwość wykonania wirtualnego skanu 3D pacjenta oraz planowania zabiegu na modelu komputerowym.

Chodzi np. o zabiegi implantacji stengraftów aortalnych. Na podstawie danych z uprzednio zarejestrowanych badań CT, oprogramowanie automatycznie modeluje ścianę aorty i wyznacza odejścia tętnic bocznych oraz linii środkowych naczyń. Zintegrowane celowniki laserowe oraz oprogramowanie do planowania pozwalają na wybór ścieżki wkłucia, dobór optymalnych projekcji i kontrolę nad przebiegiem procedur z użyciem igły.

Zastosowane w urządzeniu innowacyjne technologie sprzętowe i programowe umożliwiają połączenie inteligentnych rozwiązań i łatwości obsługi, pozwalając z jednej strony na zwiększenie produktywności, z drugiej - na uzyskiwanie lepszych rezultatów klinicznych - przekonują przedstawiciele sosnowieckiego szpitala, należącego do wiodących ośrodków medycznych w woj. śląskim.

Nowy angiograf zastąpił sprzęt służący pacjentom Szpitala św. Barbary od 11 lat. Użyto go do blisko 6 tys. zabiegów. Aparat będzie głównie wykorzystywany przez zespół chirurgów naczyniowych m.in. do realizacji ministerialnego projektu endowaskularnego leczenia udaru mózgu.