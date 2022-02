Śląskie: Szpitale marszałkowskie organizują 450 łóżek i zbiórkę materiałów medycznych

Szpitale samorządu woj. śląskiego przygotowały już 150 miejsc dla rannych i 250 kolejnych dla uchodźców; udostępnią też ok. 50 miejsc dla matek z dziećmi. Niezależnie prowadzą też zbiórkę materiałów medycznych, apelując m.in. o kompletowanie indywidualnych pakietów medycznych.

Jak poinformowała w niedzielę koordynatorka ds. promocji śląskich szpitali Iwona Wronka, cztery szpitale marszałkowskie już są gotowe na przyjęcie 150 rannych. To: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach.

Koordynatorem działań jest departament nadzoru podmiotów leczniczych i ochrony zdrowia Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego.

W szpitalach rehabilitacyjnych i uzdrowiskach czeka 250 miejsc dla uchodźców. To m.in. Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Reptach, Uzdrowisko w Goczałkowicach-Zdroju, Wojewódzki Szpital dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju i Wojewódzkie Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej.

"Nasz ośrodek przygotowany jest na długoterminowe pobyty pacjentów. Mam nadzieję, że osoby, które zostaną u nas zakwaterowane, nie będą czuły się jak w typowym szpitalu. Mamy do dyspozycji świetlicę, bibliotekę, salę kinową. Zapewnimy uchodźcom m.in. wsparcie psychologiczne" - powiedział, cytowany przez Wronkę, dyrektor GCR Repty Norbert Komar.

Od 6 marca dostępne mają być kolejne miejsca. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej udostępni na potrzeby uchodźców 46 łóżek i 18 łóżeczek w apartamentach przy szpitalu o wysokim standardzie. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej woj. śląskiego ma miejsca dla dwóch albo jednej dużej rodziny z dziećmi w placówce opiekuńczo-terapeutycznej w Bytomiu-Stolarzowicach.

"Po kończącej się pandemii koronawirusa z automatu wchodzimy w kolejną sytuację kryzysową, w której musimy sobie poradzić" - powiedziała Izabela Domogała, członkini zarządu woj. śląskiego, której podlegają placówki ochrony zdrowia. Podkreśliła, że doświadczenia pandemii sprzyjały zgraniu i skoordynowaniu współpracy.

"Na bieżąco, codziennie wymieniamy się niezbędnymi informacjami, przekazujemy pacjentów albo, jak w przypadku remdesiviru podawanego chorym na COVID-19, brakujące na rynku leki. Od ubiegłego piątku do danych o COVID-19 dodajemy informacje o stanie gotowości na przyjęcie uchodźców z Ukrainy" - zaznaczyła Domogała.

W tym samym czasie rozpoczęto akcję "Śląskie szpitale marszałkowskie dla Ukrainy", w której placówki organizują zbiórkę materiałów medycznych - zarówno od osób prywatnych, ale też współpracujących firm farmaceutycznych. Informacje o miejscach zbiórek szpitale umieszczają na swoich stronach i profilach społecznościowych.

Samorządowcy z woj. śląskiego posiłkują się przy tym doświadczeniami ekspertów, m.in. Łukasza Sikory - ratownika Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, byłego operatora Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu, weterana misji pokojowych w Iraku i Afganistanie, który ukończył zaawansowane szkolenie medyków sił specjalnych w Stanach Zjednoczonych.

"Pamiętajmy, że zawartość apteczki pierwszej pomocy jest wybierana w celu zabezpieczania najczęstszych śmiertelnych obrażeń w bitwie. To podstawy ratujące życie. Jeżeli zamierzamy wspomagać naród ukraiński, kupując sprzęt medyczny dla walczących tam żołnierzy, to warto skomponować Indywidualny Pakiet Medyczny (IPMED/ IFAK)" - zasugerował Sikora.

Jak wymienił, w skład takiego zestawu wchodzą: opaski uciskowe, gaza sterylna lub opatrunek hemostatyczny, bandaż elastyczny lub opatrunek indywidualny, rurka nosowo-gardłowa, opatrunek do zabezpieczenia ran penetrujących klatki piersiowej, koc lub folia termiczna, rękawiczki diagnostyczne, nożyczki, karta poszkodowanego lub notes, pisak nieścieralny, plaster, igła do dekompresji, chusta trójkątna, hydrożel, maść antybiotykowa oraz płyn do dezynfekcji.

Gdy tylko w szpitalach zostanie zebrana odpowiednia ilość materiałów medycznych, transport ma ruszyć do Ukrainy. "Będziemy dostosowywać naszą pomoc w zależności od sytuacji" - zapewniła Domogała.