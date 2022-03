Śląskie: Transport 7,7 t darów dla Ukrainy wyjechał z powiatu bielskiego

Transport 7,7 t darów wyjechał z powiatu bielskiego do Ukrainy. To pomoc dla partnerskiego samorządu w Czerniowcach. Naczepa tira została wypełniona dzięki wsparciu powiatów pszczyńskiego, tarnogórskiego i wodzisławskiego – podało bielskie starostwo.

"Współpracujemy już ponad 20 lat. Od rosyjskiej agresji (…) jesteśmy w stałym kontakcie z władzami powiatu w Czerniowcach. Mamy tam też zaprzyjaźnionych polskich księży" - powiedział starosta bielski Andrzej Płonka.

Rzecznik władz powiatu Magdalena Fritz poinformowała w czwartek, że pomoc dla Ukrainy koordynuje wydział zarządzania kryzysowego.

"W tym tygodniu zapełniliśmy busa, który wracał na wschód. Większy ładunek, bo całego tira, udało się skompletować dzięki pomocy powiatów pszczyńskiego, tarnogórskiego i wodzisławskiego. (…) Za wsparcie bardzo dziękujemy Caritasowi diecezji bielsko-żywieckiej i bielskiemu oddziałowi PCK. Załadunkiem tira zajęli się strażacy z PSP" - powiedziała.

Transport, który wyruszył na Ukrainę, składał się z żywności, środków higienicznych oraz koców, śpiworów i materacy. Znalazło się tam również obuwie.

"Wysyłamy to, o co proszą nasi partnerzy. Mówią, że u nich jest w miarę bezpiecznie: wojny nie ma, za to mają tam mnóstwo uciekinierów z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Ludzie nie mają na czym spać, brakuje jedzenia" - wskazał starosta Płonka.